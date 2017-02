Nueva decepción en Anduva

MIRANDA DE EBRO

No levanta cabeza el CD Mirandés, que se vio ayer sorprendido en Anduva por el Real Oviedo en su lucha por mantenerse en la zona noble de la tabla. El cuadro rojillo buscó la puerta contraria desde el inicio, pero sus numerosos centros al área apenas pusieron en apuros a la bien plantada zaga ovetense, sobre todo después de que, tras el 0-1, los azules cerrasen bien atrás para acabar sentenciando al contragolpe.

Saltó el Mirandés mas enchufado que los asturianos y suyos fueron los primeros acercamientos al área contraria, como un disparo de Provencio desde la frontal a los 3 minutos que detuvo Juan Carlos.

El Real Oviedo se veía superado en estos compases iniciales y los rojillos protagonizaban numerosas llegadas al área de Juan Carlos. No fue hasta el minuto 13 cuando Saúl Berjón protagonizaba la primera ocasión de los visitantes con un remate con la derecha desde fuera del área que se fue alto y desviado por la derecha. La réplica local no tardó en llegar y Maikel Mesa, en el 15, volvía a poner a prueba al meta astur.

Las cosas parecían ponerse aún peor para los asturianos cuando en el minuto 17 Jonathan Vila tuvo que retirarse lesionado del terreno de juego. Pero justo entonces, en el minuto 20, Saúl Berjón adelantó al Oviedo al rematar junto al palo izquierdo un buen balón de Christian Fernández.

El gol dio alas a los visitantes, que a partir de ahí pudieron ampliar su renta en varias ocasiones. La primera en el 24, en un centro de Berjón al que no llega por poco Borja Domínguez en el segundo palo. Tampoco Toché lo conseguía en el 31 en una rápida contra del Oviedo que iniciaba Berjón, dejando sólo a Toché ante el portero con su pase, pero el delantero no pudo superar a Roberto en el uno contra uno. En el rechace estuvo a punto de marcar Berjón.

Intentó el Mirandés en la recta final estirar líneas, pero apenas consiguió llegar con peligro a la meta de Juan Carlos. El Oviedo, bien plantado atrás, abortaba los intentos locales mientras forzaba córners al contragolpe, aunque el marcador ya no se movió antes del descanso.

Salió a por todas el cuadro de Anduva tras el paso por vestuarios. Primero lo intentó Guarrotxena con un disparo lejano que atrapó Juan Carlos sin problemas. Y en el 47 fue Christian el que despejaba un peligroso centro de los rojillos. El acoso y derribo de los locales no tenía final y en el minuto 50 el portero del Real Oviedo tuvo que intervenir para detener un disparo de Provencio. Pero los numerosos centros laterales de los burgaleses los desbarataba segura la siempre segura defensa asturiana.

El Oviedo mantenía la calma y la posición y eso le permitió, en el minuto 62, volver a marcar de nuevo en el lanzamiento de una falta que ejecutaba Néstor Susaeta y que David Costas, en el centro del área, controlaba y remataba por bajo, junto al palo izquierdo, batiendo al meta rojillo.

Pudo el Mirandés acortar distancias poco después, en un remate de Guarrotxena que hizo lucirse a Juan Carlos. Seguían intentándolo los locales, que pese a sus múltiples centros al área contraria no conseguían superar a la defensa ovetense.

No bajaron los brazos los locales hasta el pitido final, pero su insistencia no dio resultado y el Oviedo aguantó el resultado hasta el final, consiguiendo una importante victoria que rompe, además, su mala racha fuera de casa.