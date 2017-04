Nueva final para el Mirandés

El Mirandés sigue en la última posición de la tabla clasificatoria cuando quedan 8 jornadas para concluir la competición liguera en Segunda. A Pablo Alfaro le siguen saliendo las cuentas (la salvación está a 6 puntos), aunque los 3 puntos de esta tarde ante el Real Zaragoza (Anduva, 16,00 horas) son imprescindibles para que el nuevo inquilino del banquillo mirandesista siga creyendo en las opciones de salvación.

Enfrente estará un oponente que comenzó la campaña mirando a la Primera División y que ha tenido que estar más pendiente de su retrovisor de la zona noble. El conjunto maño ha salido en los últimos encuentros de la zona pantanosa de la tabla, aunque siempre ha estado más cerca del descenso que del play off. Llega a Miranda aliviado y en racha, después de 4 partidos sin perder y con un buen colchón de puntos con respecto al descenso. La llegada de César Laínez al banquillo maño ha supuesto un soplo de aire fresco para el equipo, que se ha convertido en un adversario complicado para cualquier rival.

Alfaro quiere hacer de Anduva un fortín y tiene claro que si lo consigue evitarán el descenso. «Si nos hacemos fuertes en nuestro campo nos salvamos. El primero de esos partidos es contra el Zaragoza. Este estadio tiene una magia especial y esa esencia hay que sacarla desde el minuto 1 hasta el 90 y el visitante tiene que sentir esto. Es algo que nos engloba a todos», comenta el técnico.

Lo que tienen claro en el Mirandés es que los puntos son «mucho más importantes y trascendentes» para ellos que para su oponente y entienden que es algo que se debe notar sobre el terreno de juego. «Quiero que el Mirandés se haga notar en casa desde el minuto 1. Que sea valiente y consecuente con su situación. Uno de los objetivos es llegar vivos hasta el final. Es un objetivo importante. Esta categoría es eterna y los partidos a veces se hacen muy largos», expone Alfaro.

Los rojillos quieren quitarse ese mal sabor de boca que les dejó el choque ante el Nàstic de Tarragona en el que comenzaron ganando y acabaron goleados. «Queremos revertirlo», asegura el entrenador. Plantilla y cuerpo técnico han analizado lo que ocurrió en el estadio tarraconense para «minimizar» los errores que cometieron y «sacar lo bueno». «Tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos cuando no tenemos el balón y cuando lo tenemos ser capaces de hacer daño y buscar las cosquillas al rival», indica.

Si hubo algo que no gustó a Pablo Alfaro la pasada jornada fue la actitud en la parte final del choque, en la que entiende que los suyos bajaron los brazos. «Eso no se puede volver a repetir. Se tienen que ver otras facetas positivas, aunque habrá momentos en los que el Zaragoza nos apriete como es lógico. Si sabemos sufrir en momentos determinados el equipo será mucho mejor», argumenta.

El hombre a vigilar será Ángel, de largo el jugador más determinante del conjunto maño. El delantero ha logrado 18 goles en la temporada y se ha convertido en su referencia. «¿Qué sería del Zaragoza sin Ángel?», se pregunta Pablo Alfaro. Si el Mirandés es capaz de atar en corto al delantero zaragocista privará a su oponente de su pilar ofensivo.

El cuerpo técnico local no podrá contar con los lesionados Álvaro Bustos y Álex Quintanilla. En el otro lado de la balanza está la presencia de Iker Guarrotxena, quien vio la quinta amarilla del curso en Tarragona, pero que Competición la dejó sin validez, por lo que podrá ser de la partida, aunque sigue apercibido.