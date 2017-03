La nueva grada de San Amaro tendrá un aforo de 500 plazas

El Ayuntamiento de Burgos no descarta la cesión de El Plantío para la disputa de una hipotética final del play-off de ascenso a la División de Honor del rugby nacional. Pese a la oposición del Burgos CF, que alegó coincidencia de fechas en las eliminatorias de cuartos y las semifinales, y un posible «destrozo» del césped, el Servicio Municipalizado de Deportes asegura que «se podría plantear» la opción de que el UBU Colina Clinic pueda jugar en la serie decisiva -si es que la alcanza- en la instalación municipal. «Para esa fecha el Burgos CF ya habrá terminado su competición y el problema del césped no será muy grave teniendo en cuenta que luego se celebrarán los conciertos de San Pedro», señala la edil popular. En este sentido asegura que ya se ha encargado la realización de un estudio económico para cuantificar el coste del montaje de los palos y las zapatas que sustentarían la estructura.

Del mismo modo, De la Fuente, indicó ayer que un técnico municipal se encuentra ya redactando el proyecto para la construcción de la grada de San Amaro. Aunque no se aventuró a establecer una fecha para su conclusión.

Será una tribuna diferente a la planeada en su día por la empresa adjudicataria del proyecto, en principio incrementando la superficie de la derribada para dar cobijo a alrededor de 500 personas. Para ello se deberá cambiar la ubicación de uno de los postes que sustentan las luminarias. La grada estará cubierta.

De cara al play-off de ascenso del UBU Colina Clinic el Ayuntamiento baraja «diferentes opciones» para el establecimiento de gradas provisionales, lo que conllevará movimientos de tierra y la realización de alguna solera. Pero la decisión definitiva no ha sido aún adoptada.