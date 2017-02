Nueva oportunidad perdida del Villa de Aranda

El Villa de Aranda no da con la tecla adecuada. El combinado burgalés prolongó ayer una semana más la negativa racha de resultados con la que cerró la primera vuelta de competición en la Asobal y ha iniciado la segunda. El combinado de Álvaro Senovilla volvió a hincar la rodilla en un nefasto arranque de 2017. Lo hizo en tierras andaluzas frente a uno de sus rivales directos en la lucha por eludir los puestos peligrosos de la tabla clasificatoria, el Ángel Ximénez.

Los ribereños no tuvieron en Puente Genil ninguna opción de conseguir la que hubiera sido su primera victoria a domicilio de toda la temporada. Los cordobeses, que llegaban a este duelo con 2 puntos más en su casillero que los burgaleses, fueron superiores a los del Príncipe de Asturias desde la primera acción de la contienda.

Con esta derrota el Villa de Aranda se mantiene en la 12ª posición de la general, con 4 puntos de ventaja todavía sobre los puestos de descenso, pero habiendo sumado tan solo 2 puntos en las últimas 9 jornadas disputadas.

Muy cuesta arriba se puso el choque para los intereses burgaleses desde las primeras acciones. Puente Genil, liderado por su artillero Rudovic, que convertía en oro cada balón que tocaba, pronto tomó la delantera en el luminoso (2-0). Y ya no la cedió en todo el encuentro.

El Villa de Aranda se veía incapaz de frenar las acometidas de su oponente de turno, que mediado el primer acto llegó a contar con una ventaja máxima de 6 tantos (10-4). Se agarraron en un acto de coraje los ribereños al duelo minimizando daños al descanso 16-12.

Senovilla leyó la cartilla a sus pupilos en el intermedio en busca de una reacción que nunca llegó. De hecho los cordobeses nunca bajaron el pistón y se encargaron de dejar en agua de borrajas los intentos de insubordinación de los castellanos. Tanto es así que lejos de conseguir acortar distancias, estas siguieron creciendo (24-19).

Todos los intentos del cuadro de Álvaro Senovilla resultaban infructuosos y los goles de Nantes y Ortega fueron insuficientes para soñar con una remontada imposible.