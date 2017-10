El nuevo Iker Hernández

Iker Hernández marcó en Miranda su primer gol en competición oficial con la camiseta del Burgos CF. Lo necesitaba y reconoce que a partir de ahora jugará «con más tranquilidad y pausa». «Espero que a partir de ahora veamos a un nuevo Iker», señala.



Sus sensaciones eran «buenas» y estaba «contento» con su trabajo, aunque sabía que le faltaba «el gol». Así las cosas, ahora tiene ganas de que llegue «el segundo». Asegura que «no estaba preocupado» e insiste en que estaba satisfecho con la labor que estaba realizando en favor del colectivo, aunque «tenía ganas de abrir la lata». «A un delantero es lo que más se le pide», expone.



La escasez de puntería en el Burgos CF no solo afecta a los delanteros, sino que se extiende a toda la plantilla. Haber logrado 6 goles después de haber disputado 10 encuentros ligueros es una cifra pobre para un equipo que aspira a estar entre la nobleza del grupo. Iker Hernández reconoce que «está costando», aunque entiende que en cuanto llegue ese punto de inflexión todo irá rodado. De momento la plantilla está tranquila.



«Esto va por rachas y al final sabemos que lo tenemos que hacer es mantener la portería a cero y a partir de ahí las oportunidades que tengamos aprovecharlas. En el vestuario no le damos importancia, ya que creemos que estamos trabajando bien. Estamos seguros de que los goles llegarán. Estamos teniendo ocasiones, que es lo importante. Lo preocupante sería no tener oportunidades. Sabemos que los goles llegarán», responde.



En solo cuatro días el Burgos CF se medirá a dos de sus adversarios directos. El Sporting B visitará El Plantío el domingo (12,00 horas), mientras que el miércoles 1 de noviembre los blanquinegros jugará en El Sardinero ante el Racing de Santander. El delantero guipuzcoano habla de dos partidos «ilusionantes», aunque recuerda que los puntos valdrán «lo mismo que contra el Peña Sport».



El próximo contrincante de los burgalesistas será un Sporting B que llega con buenos números. En el vestuario local saben que será un choque «diferente» al de Anduva e Iker recuerda que esta campaña los filiales se les están dando «bien». «Son equipos que suelen jugar desde atrás, son gente joven sin miedo y sin presión. No van a tener la preocupación de la clasificación. Verse arriba les va a dar más ganas y tranquilidad. No obstante sabemos cuáles son las armas que tenemos que utilizar para conseguir los tres puntos», explica.



El punta también tiene palabras de elogio para la afición, que asegura «está de 10». Lanza elogios sobre los seguidores y destaca el gran apoyo que están recibiendo desde el principio. «En los malos momentos nos está dando más fuerza para seguir peleando y trabajando», señala.