Nuevo paso atrás de una Arandina sin pólvora

Otro punto insuficiente que solo sirve para que la Arandina mantenga la fe, aunque consciente de que el objetivo de la salvación está cada vez más lejos. La de ayer fue otra oportunidad perdida para dar un paso adelante. Los ribereños tienen la posición de play-out y la salvación a la misma distancia, 7 puntos.

Y el punto puede darse por bueno porque el Guijuelo hizo méritos para haberse llevado los tres puntos. Lo impidió Nacho Zabal con varias intervenciones de mérito. El equipo de Emilio Ferreras estuvo casi inédito en ataque en una actuación gris y vulgar en la que apenas fue capaz de crear una ocasión en los 90 minutos que protagonizó Omar. Poco más hubo por parte de una Arandina que parece resignada a su suerte y su regreso a la Tercera División parece inevitable.

Con el viento en contra, el Guijuelo salió dispuesto a llevar la iniciativa y Carmona dispuso de la primera ocasión, aunque antes de que el delantero llegara a rematar la acción quedó invalidada por fuera de juego. El estado del campo no permitía florituras y ambos equipos se adaptaban a la situación poniéndose el mono de trabajo. En la Arandina era Ruba el jugador más activo, aunque el juego carecía de profundidad.

El Guijuelo lo intentaba a balón parado pero el remate de Jonathan de cabeza llegó demasiado blando al portero local. Con Néstor como jugador más clarividente en los chacineros, el Guijuelo anunciaba más peligro en cada una de sus acciones, con juego más combinativo que una Arandina que básicamente buscaba las bandas y los centros al área. La buena organización defensiva del Guijuelo impedía atacar de otra forma y, ante esa seriedad, el equipo local no encontraba la forma de llegar hasta Kike Royo.

Tras la reanudación, salió apretando la Arandina, que creó alguna situación peligrosa en varios saques de esquina. Aspas y Dimas, sin embargo, dieron réplica en dos llegadas mal finalizadas.

Fue en una acción desafortunada de Ruiz cuando Omar tuvo la oportunidad de inaugurar el marcador ny poner por delante a los ribereños, aunque su disparo salió desviado. No parecía tan seguro el Guijuelo, que se mostraba más vulnerable que en el primer período.

Los de Fabregat, sin embargo, se mantenían finos en sus evoluciones ofensivas y especialmente por parte de un brillante Néstor, que se fabricó una buena jugada que finalmente no pudo resolver. Más tarde sería Jonxa el que disfrutaría de una buena ocasión para inaugurar el electrónico, pero se topó con un Nacho Zabal que evitó el 0-1 con una buena intervención.

Más clara sería la oportunidad para Carmona tras una gran acción de Néstor. Zabal volvió a resultar providencial para salvar a su equipo. Aprovechó Fabregat para dar entrada a Granell por un cansado Néstor en una fase en la que el Guijuelo se mostraba muy superior a la Arandina, de la que no había noticias en el terreno ofensivo.

Todo lo contrario que el Guijuelo, que se acercaba al gol con convicción y peligro y que estuvo a punto de marcar a cinco minutos del final en una triple ocasión que ni Juliá, ni Jonxa ni Granell supieron materializar. No era el día del Guijuelo, que echaba de menos a su goleador Pino y que no podía pasar del empate ante una Arandina que apenas inquietó la portería de Kike.