CD LUGO 2

CD MIRANDÉS 1

Árbitro: Saúl Ais Reig (comité valenciano). Mostró tarjeta amarilla a los locales Seoane y Sergio Gil.

Goles: 1-0, min. 48: Jordi Calavera. 2-0, min. 61: Joselu. 2-1, min. 88: Urko Vera.

CD Lugo: Roberto; Jordi Calavera, Djalo, Ignasi Miquel, Leuko; Seoane (Damià, min. 64), Sergio Gil; Iriome (Fede Vico, min. 46), Campillo (Maxi Rolón, min. 84), Joselu; Caballero.

CD Mirandés: Sergio Pérez; Quintanilla, Fran Cruz, Aurtenetxe; Rúper, Javi Hervás, Maikel Mesa, Néstor; Guarrotxena (Sangalli, min. 68), Pedro Martín (Urko Vera, min. 57), Álex García (Bustos, min. 57).

La caída del Mirandés no tiene freno y ayer se fue de vacío del Anxo Carro después de perder ante el Lugo. Los rojillos quedan anclados en la última posición de la tabla con 29 puntos y tienen ya la salvación a 4 puntos. Los de Javier Álvarez de los Mozos acortaron distancias demasiado tarde, metiendo miedo hasta la última jugada del añadido, pero pagando muy caro un mal inicio de la segunda parte que les hizo verse con dos goles de desventaja después de haber jugado de tú a tú en los 45 iniciales. Al final no pudo ser y los mirandesistas sumaron un nuevo tropiezo.

Fue una primera mitad muy floja, con apenas dos ocasiones de gol destacables y mucho más trabajo de presión que de creación. Se vio equilibrio sobre el tapete, sin tantas diferencias como marca la clasificación y con pocos riesgos en las áreas. Eso sí, cuando el Lugo apretó el acelerador se vieron las carencias de un Mirandés que pasó por problemas, aunque supo salir airoso en todas las acciones.

Los locales estuvieron algo espesos en el ataque, sin acabar de generar bien en los tres cuartos de campo. Hasta el ecuador de la primera mitad no se vio la primera oportunidad clara y fue para los locales, pero Joselu no estuvo acertado en el remate.

La opción más clara de la primera mitad fue para la escuadra de Anduva cuando Guarrotxena se llenó de balón y mandó el balón a las nubes. Era el minuto 20 de encuentro y era un serio aviso del colista.

Pedro disparó flojo desde la frontal en un remate que atajó Roberto. Poco sucedió hasta el descanso. Llegaron algunos acercamientos con aviso de los locales, ya que el Mirandés dejó muchos espacios a sus espaldas.Así las cosas, el Lugo creó su primera oportunidad ya pasada la media hora cuando el intento de Campillo se marchó desviado. Desde ahí hasta el silbato del intermedio mucha lucha pero poca visión de juego en un típico encuentro de la categoría, donde el equilibrio, las vigilancias y la presión se imponían, obligando a un fútbol exento de vistosidad.

Pero las malas noticias llegaron justo con el arranque de la segunda mitad, cuando una jugada entre el recién entrado Fede Vico y Leuko la culminaba el otro lateral, el catalán Jordi Calavera, con un disparo perfecto al fondo de las mallas.

Quiso reaccionar el Mirandés con dos intentos en las botas de Guarrotxena y de Maikel Mesa, pero en ambas ocasiones el portero local Roberto respondió con acierto. Trató de recomponer ideas Álvarez de los Mozos con un doble cambio, pero el fútbol siguió mostrando su cara más cruel con los rojillos cuando al cuarto de hora Joselu aprovechó un pase de Sergio Gil y no perdonó para poner el partido muy cuesta arriba para los rojillos.

Trataron de reaccionar los visitantes, pero el Lugo jugaba bien con pases largos y creando peligro en los contragolpes, ya que el Mirandés había dado varios pasos hacia adelante en busca del milagro. Fue a más el cuadro de Álvarez de los Mozos mientras los lucenses trataban de enfriar el encuentro.

En los compases finales, el peligro era todo por parte de un Mirandés volcado. Primero en una falta lateral que no encontró rematador, después en un disparo de Aurtenetxe que se perdió por encima de los tres palos, y por último, ya apenas a cinco minutos del 90, cuando Sangalli se quedó solo ante el portero Roberto, al que no supo superar. Eso sí, en la contra resultante tras la parada del arquero de los galaicos, Caballero perdonó el tercero cuando lo más fácil parecía marcar.

Ya en el minuto 88, Álvaro Bustos puso un buen balón en el área y Urko Vera se adelantó a la defensa gallega para conectar un espléndido testarazo que se fue al fondo de las mallas. Se volcaron los castellanos y en una contra pudo sentenciar Joselu, pero aún tuvo tiempo el Mirandés para forzar un último córner a la desesperada. De nada sirvió, y el 2-1 quedó inalterable y supuso la decimotercera derrota de los mirandesistas.