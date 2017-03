GUADALAJARA 27

VILLA DE ARANDA 26

Árbitros: Fernández Molina y Murillo Castro. Mostraron tarjeta amarilla a los locales Mellado, Márquez y Tavares, así como a los visitantes Sánchez y Amérigo.

Exclusiones: Al local Bozalongo (2), así como a los visitantes Sanz y Megías.

Tanteo cada cinco minutos: 3-3, 5-4, 7-4, 8-8, 11-10, 15-12 (descanso), 17-14, 19-19, 22-21, 25-22, 25-25 y 27-26 (final)

Quabit Guadalajara: Hombrados, Parra, Benedito (3), Márquez (7), Montoya (3), Valles (2), Tavares (1) -equipo inicial-, Mellado (2), Barbero, Sanz, Bozalongo (3), Moya (4) y Sedano.

Villa de Aranda: Xoan Ledo, Bojicic , Sanz (1)Moscariello (2), Megías (2), Matías Ortega (5), Marcos (2) -equipo inicial-, Adrián Fernández (2), Moyano (3), Sánchez (1), Torres , Nantes (8) y García.

El Villa de Aranda no levanta cabeza y ayer desperdició una buena oportunidad de tomar aire en la tabla clasificatoria.Se medía al Quabit Guadalajara, uno de sus rivales directos, y perdió por la mínima en un encuentro en el que la balanza pudo haber caído hacia cualquier bando. El equipo de la capital de la Ribera hizo lo más difícil después de ir siempre por detrás en el marcador, pero se atenazó al final y no marcó en los 4 últimos minutos. Tuvo la ocasión de, por lo menos salvar un punto, pero tampoco acertó en la jugada final.

El cuadro burgalés regresó de tierras alcarreñas de vacío y su situación en la tabla es delicada. Ayer desperdició una buena oportunidad para mirar hacia adelante, pero no supo aprovecharla en un choque que se decidió por detalles.

La igualdad fue la tónica dominante durante toda la primera parte. No obstante, fueron los alcarreños los que siempre llevaron la manija del choque. Las diferencias fueron mínimas, pero siempre a favor de un Guadalajara que forzaba la máquina para distanciar a los burgaleses, pero no lo conseguía. Fue en los últimos minutos de esta primera mitad, cuando el Villa de Aranda perdió la rueda de su oponente.Se puso 14-11, distancia con la que llegó al descanso después de un intercambio de dianas.

Poco a poco, el Villa de Aranda fue acercándose a su oponente con el paso de los minutos y se llegó al tramo final con los dos equipos empatados. Matías Ortega logró el 26-26 a falta de 4 minutos para el final. La importancia del choque hizo que los nervios aparecieran en ambos bandos. Las porterías se hicieron pequeñas y los errores se multiplicaron. Fue Márquez a falta de poco más de un minuto quien dio el triunfo a Guadalajara.