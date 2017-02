Nuevo reto para el líder

BURGOS

El de hoy no es un partido más para el UBU Colina Clinic. El cuadro burgalés afronta en Plentzia -16,00 horas- un partido decisivo en la lucha por el título del Grupo A, un reto exigente que pondrá de nuevo a prueba la solidez del líder invicto.



El campo del Uribealdea obligará a los gualdinegros a mostrar una vez más su mejor versión. De hecho, Ardanzas es el único campo que se le resiste al Aparejadores RC como equipo de División de Honor B. Los gualdinegros, quienes acabaron recientemente con la racha de tres años sin perder en fase regular del Zarautz como local, deben romper ahora las estadísticas para ampliar su exitosa trayectoria.



De momento, son 17 las victorias acumuladas sin fallo por un proyecto que se quedará a las puertas del título si supera el obstáculo de hoy. El Uribealdea, sin embargo, tiene previsto aguar la fiesta a los burgaleses porque también necesita los puntos. Los vascos mantienen la esperanza de ocupar una de las plazas de play off y no pueden fallar en su particular lucha que mantiene con el mencionado Zarautz por el tercer puesto.



El conjunto dirigido por Marcelo Chorny regresa a la acción después del parón. Este paréntesis ha permitido mejorar el tono físico de los jugadores más castigados, pero la lista de convocados presenta dos ausencias por lesión. El tres cuartos Matías Storm se une a Jorge Fuente en la lista de bajas, si bien los gualdinegros asumen esta circunstancia con naturalidad.



Alberto López sustituirá al talonador burgalés en la primera línea, donde compartirá protagonismo con Valverde y Caballero. Cabrera y Ascroft-Leigh darán forma a la segunda, mientras que Aristemuño, Snyman y Wagenaar completarán la delantera.



Rocamán e Imo estarán una semana más en la bisagra, con Domínguez y González en las alas. Bianco y Martín serán la pareja de centros, por lo que el cuerpo técnico dará continuidad a la apuesta de Sauls como zaguero. Los delanteros Obregón, Colina, Alonso, Carrasco y Djosseu, junto a los centros Sáez y Hernando, esperarán su turno en el banquillo.



PLAY OFF FEMENINO

Asimismo, el Aparejadores RC estará muy pendiente de las evoluciones del UBU Opel Grupo Julián. El equipo femenino busca un puesto en las semifinales del play off de la Liga AON, aunque para lograr su objetivo necesita remontar el 5-20 adverso registrado en la ida de la eliminatoria que le enfrenta al Albéitar. El cuadro leonés parte como favorito por potencial y por la ventaja adquirida en San Amaro, pero el bloque de Eduardo Ortiz y Ramón González apurará sus opciones de éxito.



Por último, tanto el segundo equipo masculino como el Valle de las Caderechas sub18 cerrarán este fin de semana la liga. Los sub14 y sub12, por su parte, participarán en la concentración de León.

La ubicación de la grada, a estudio

Una vez desbloqueada la reforma del campo de rugby de San Amaro, el Ayuntamiento de Burgos iniciará los trámites para finalizar las obras. La cuestión más urgente es la que afecta a la grada y por ello Lorena de la Fuente tratará este asunto la próxima semana con los técnicos municipales.



La edil del área Deportes no descarta ninguna solución. Así, la tribuna podría mantener su ubicación y estructura tradicionales, dividirse en dos bloques para salvar el poste de una de las luminarias, trasladarse a la banda contraria o, incluso, se baraja la opción de redoblar la apuesta con la grada provisional situada actualmente en uno de los fondos.



El objetivo es que los nuevos bancos estén disponibles para el inicio de la próxima temporada, aunque el proceso administrativo no garantiza los plazos deseados.