Las noticias siguen escaseando en el Burgos CF. La primera fase de la conversión en SAD comenzará más tarde de lo inicialmente previsto, la campaña de socios tampoco se ha presentado, no hay entrenador, la fundación aún no ha arrancado y los únicos comunicados oficiales desde que el equipo salvara la vida en Linares el 28 de mayo han sido la renovaciones de Cusi, Andrés y Sergio Esteban, además de la confirmación de algunos amistosos.



Así las cosas, el club ha comenzado a meter prisa a algunos de los jugadores que tienen una oferta de renovación encima de la mesa. Odei y Adrián, que en principio parecían los casos más complicados, parecen que van por el buen camino. En estos momentos es Jorge Fernández el que más lejos está de llegar a un acuerdo con el área técnica.



ODEI Y ADRIÁN

Fueron dos de los jugadores más destacados la pasada campaña y les han surgido varias novias desde que concluyó la competición.Ambos prefieren esperar, aunque siguen teniendo la oferta del Burgos CF muy presente. Odei no tiene prisa. Cuenta con la posibilidad de firmar por dos temporadas por el Burgos CF, aunque le gustaría conocer quién será el entrenador. Seguir de blanquinegro es su primera opción, aunque aguardará a que el panorama se aclare aun poco más en la entidad burgalesista.



Por su parte, el delantero canario asegura que la renovación es una opción que cuenta con posibilidades. Una oferta económica muy alta desde Rumanía le hizo dudar y todo parecía que cambiaría de aires, aunque el jugador isleño ha desechado ya esta opción. Está esperando a volver a hablar con el Burgos CF para buscar una solución y que llegue el acuerdo. Ambas partes parecen condenadas a entenderse.



JORGE FERNÁNDEZ

Más complicado parece el caso del jugador asturiano.Después de varios tiras y aflojas y de que el Burgos haya llegado económicamente, «más o menos» a sus aspiraciones, son ahora otros tipo de motivos los que pueden provocar que acabe en otra entidad.



«No es un problema de que pida 5 y solo me den 3. No tiene nada que ver con el dinero, porque en ese aspecto no estamos tan lejos. Lo que pasa que hay otras cosas que también son importantes y que tienen que ver con lo personal», comenta el futbolista.



Asegura que no ha tomado una decisión, aunque también reconoce que su continuidad está en el aire.Quiere resolver este tema en los próximos días para centrarse en su próximo reto.



«No soy de los que alarga este tipo de asuntos. En esta semana tengo que tener algo decidido para hacer una cosa u otra», argumenta. Sabe que la posibilidad que estos momentos tiene más cerca es la de cambiar de aires, aunque advierte:«El fútbol da muchas vueltas y lo que hoy parece improbable luego se hace realidad», explica.



CHEVI

También sigue esperando, aunque su renovación parece encarrilada. No ha dado una respuesta y está esperando a que el proyecto del Burgos vaya tomando forma. No obstante, es un jugador que está agradecido a la entidad después de que le diera una oportunidad en enero.

Castañeda, la única baja en el cuerpo técnico

Falta por llegar el primer entrenador.Cuando parecía que la directiva lo tenía todo atado, el nombre del capitán del barco blanquinegro se sigue demorando. Pese a todo, el club cuenta con que los hombres que en las pasadas temporadas han trabajado junto al entrenador lo sigan haciendo. Así las cosas, está previsto que Óscar Río ‘Fosky’ y Eduardo del Moral continúen con su labor en el área deportiva. El club da por hecho que seguirán, aunque aún tienen que llegar a un acuerdo para prorrogar su contrato.Al que le han informado de que no le renovarán su contrato es a Javi Castañeda, quien llegó la pasada pretemporada después de la salida de José María Lana tras la espantada de Ángel Viadero.



La idea es que Fosky siga siendo la mano derecha del entrenador, aunque Nacho Fernández ya advirtió hace semanas que si el técnico elegido llegaba con ayudante el burgalés seguiría trabajando en otras facetas, ya que lo consideraba un hombre de club.



Edu del Moral tiene la titulación de preparador físico, aunque sus labores han sido diferentes en las dos últimas campañas. Ha trabajado con los porteros y ha echado una mano en otros apartados técnicos. Aún no está clara su ubicación, ya que todo depende del nuevo técnico que llegue al Burgos CF.



Existe la posibilidad de que el entrenador elegido tenga un preparador físico de confianza y que trabaje junto a él, por lo que Edu del Moral tendría otras tareas. De lo contrario podría hacerse cargo del apartado físico de la plantilla, aunque es un aspecto aún por decidir y que se irá sabiendo una vez que el nuevo preparador blanquinegro aterrice en el club de la ribera del Arlanzón.