Odei se destapa en el área contraria

Odei Onaindia se está convirtiendo en uno de los protagonistas positivos en esta segunda parte de la temporada. El eje de la defensa había sido uno de los mayores problemas del Burgos CF en la primera vuelta. La situación cambió de forma radical con la llegada del vizcaíno. El de Lekeitio ha aportado sobriedad y confianza a una línea que se convirtió en el talón de Aquiles de los blanquinegros. Lo que más llama la atención es que el nivel de confianza de Odei es tan alto, que no solo es influyente en labores de contención, sino también en las ofensivas.



Se trata de un central que domina el juego aéreo, pero no es un especialista en la estrategia ofensiva. Por norma general, suele ser habitual en el área en las jugadas a balón parado de ataque desde hace años, aunque nunca ha mostrado olfato goleador. Cuando marcó ante el Racing de Ferrol el pasado 5 de marzo, aseguró que no había visto puerta desde la temporada 10/11 cuando vestía la camiseta de la Cultural de Durango en la Tercera División del País Vasco. Aquel curso logró 2 dianas.



Odei ha crecido en el último año y la parroquia blanquinegra se ha dado cuenta de que se trata de un jugador con más recursos y más determinante que la pasada campaña. Su rol en el equipo es otro, es una pieza crucial y esa responsabilidad no solo la ha sabido asumir, sino que le ha hecho crecer.



El gol que logró en Tajonar dio 3 importantes puntos a un Burgos que llegaba con dudas y muchas bajas a Pamplona. Es un jugador imprescindible en el esquema de Mandiola, independientemente de que apueste por la defensa de 4 ó de 5. El temor es que tiene ya 4 tarjetas amarillas. Está a un paso de la suspensión y una amonestación más provocará que se pierda el siguiente partido.



Desde su puesto de central ha aportado seguridad a sus compañeros, a lo que hay que añadir un par de goles en dos encuentros cruciales para el futuro cerca del Burgos CF.