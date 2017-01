Odei Onaindia se incorpora hoy a los entrenamientos

Odei Onaindia ya se encuentra en Burgos y hoy se ejercitará con el equipo blanquinegro. El primer fichaje de invierno ya ha llegado y si Manix Mandiola lo cree conveniente podrá debutar ante el Guijuelo, ya que el club le ha tramitado la ficha para que pueda participar en el choque. El jueves se desvinculó del Athletic B y durmió ya en Burgos. Fue ayer por la mañana cuando pasó el pertinente reconocimiento médico. Hoy le presentarán de forma oficial después de que realice el primer entrenamiento con el grupo.

Su posición natural es la de central, aunque con Viadero ya actuó en dos partidos como mediocentro. Precisamente ante el Guijuelo, rival de los burgalesistas mañana por la tarde, jugó en el eje de la medular en el choque que se disputó en tierras salmantinas. Puede ser una alternativa para Manix Mandiola, que no podrá contar con Cusi, mientras que es muy poco probable que Prosi esté disponible.

Odei debe aportar solidez a la línea defensiva y también velocidad, algo de lo que ha carecido durante toda la campaña. Conoce la categoría, el grupo, el club y la ciudad, por lo que su adaptación debe ser más rápida que la de otras incorporaciones. Lleva un curso extraño. Tenía una oferta de Viadero para continuar, pero se decantó por el Marbella, con el que no llegó a debutar en Liga. Antes de que comenzará la competición el club andaluz le dio la baja y acabó a última hora en el Bilbao Athletic, donde no ha tenido protagonismo, aunque era algo que el futbolista sabía que podía ocurrir. Llega en busca de continuidad.

Su llegada supone la salida de uno de los que la pasada campaña fue su compañero tanto de zaga como de vestuario, José Manuel Pérez. Nacho Fernández habló ayer con el jugador sevillano para informarle de la decisión y será el lunes cuando negocie los términos económicos de su salida con Gonzalo Antón.

Está lesionado y no está claro cuando se recuperará, motivo por el que el Burgos ha entendido que era el hombre idóneo para dejar sitio a Odei. Sus planes son regresar a Sevilla para recuperarse al cien por cien y posteriormente buscar un equipo, aunque sabe que tendrá que ser ya la próxima campaña.



ÚLTIMA SESIÓN

Los blanquinegros realizarán hoy la última sesión de trabajo de la semana. Se enfrentan al Guijuelo mañana a las 17,00 horas y las bajas serán protagonistas. Álvaro Montero no estará por sanción. También Competición ha castigado a Cusi, que a su vez está lesionado. Se prevé que Prosi tampoco llegue al partido ante los charros, mientras que Fito Miranda está enfermo desde el martes y hoy se comprobará cual es su estado de cara a mañana.