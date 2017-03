La llegada de Odei Onaindia ha significado un soplo de aire fresco para el Burgos CF. Desde el primer día ha aportado solidez a una línea defensiva que estaba cogida con alfileres y que era uno de los problemas que arrastraba el cuadro blanquinegro desde el inicio de la campaña. En su regreso ha jugado 7 encuentros con la camiseta burgalesa y se ha convertido en indiscutible para Manix Mandiola. Es más, ha vuelto a marcar, algo que no sucedía desde la temporada 10-11, cuando jugaba en Tercera División con la Cultural de Durango y tenía 21 años (aquel curso logró 2 dianas). «Alguno he metido en propia meta, pero creo que esos no cuentan», comenta el futbolista en tono jocoso.



Su discurso se centra en lo colectivo, aunque reconoce que se encuentra «muy a gusto y contento» en esta su segunda etapa en el Burgos CF. «Conocía el grupo y en los entrenamientos hemos congeniado desde el principio. Al final es fácil hacer buenos partidos con este grupo. No venía de jugar, pero creo que estaba en un buen momento porque entrené duro y con ganas. Sabía que iba a estar bien. Los partidos me fueron saliendo bien y estoy contento por el rendimiento», expone el de Lekeitio.



Su rendimiento está siendo superior que el de la pasada temporada con Ángel Viadero en el banquillo. Su confianza ha aumentado y eso se nota sobre el césped. «Igual este año me están saliendo mejor las cosas, porque el equipo necesitaba en la parte de atrás alguien que mandara y que pusiera ganas en el aspecto defensivo. Era lo que faltaba y creo que estoy a un buen nivel. El objetivo ahora es seguir así e incluso mejorar. Desde que vine me adapté bien y eso se refleja en los partidos. Con la continuidad el rendimiento se mejora», responde.



Celebra la victoria del pasado domingo ante el Racing de Ferrol, ya que les permitirá «afrontar el partido del sábado de otra manera», así como ha alejado al Burgos de la zona pantanosa. «Después del varapalo de Pontevedra necesitábamos los 3 puntos, encima jugábamos en casa. Veníamos de hacer un buen partido ante el Celta B y nos salieron bien las cosas. Ahora el partido ante el Izarra lo afrontaremos como otra final. Saldremos a por todas», asegura.



El próximo encuentro para los blanquinegros será en Merkatondoa, un terreno de juego de hierba artificial de reducidas dimensiones donde el Izarra se convierte en un conjunto muy complicado de batir. Solo el Caudal ha ganado en Estella. Odei no teme ni la superficie ni al rival. «Como estamos ahora mismo podemos jugar de tú a tú a cualquiera. El equipo está en un nivel de lo mejor de la temporada y al final iremos a Izarra con ganas de traer los tres puntos. Nos da igual el campo o el rival. Nosotros vamos a por todas y a por la victoria», declara el central blanquinegro.



Sabe que el juego directo será protagonista y explica que un terreno de juego como el navarro incita a ese tipo de fútbol. Apuesta porque el equipo mantenga «la intensidad», para Odei, una de las claves en la Segunda B. «En esta categoría no hay una grandes diferencias entre los equipos y al final la intensidad es clave. Si la mantienes alta los 90 minutos, el rival se puede confundir o cometee algún error y ahí es donde se deciden los partidos», argumenta.



Cree que además de intenso, el Burgos CF debe presionar lo más arriba posible a los navarros para buscar un resultado positivo. A lo anterior deberán añadir una buena dosis de solidez defensiva, otra de las facetas importantes para lograr un resultado positivo en un campo como Merkatondoa.

ADRIÁN se retiró con dolor en el pubis

Adrián Hernández, uno de los jugadores más destacados del Burgos CF en el actual curso y su máximo goleador, no completó la sesión de entrenamiento. Se retiró con dolor en el pubis.Este problema no es nuevo y desde hace varias semanas el canario tiene molestias en la zona. Ayer eran tan fuertes que prefirió retirarse del entrenamiento. Espera que le realicen pruebas cuanto antes para conocer el origen de los dolores y no tiene muy claro si podrá llegar al partido del sábado ante el Izarra. Hoy tratará de entrenar junto al grupo, aunque no está claro que lo consiga.Su ausencia sería un nuevo problema para Manix Mandiola, que deberá hacer frente a otras ausencias de hombres importantes.



FITO MIRANDA

Sobre el papel, el catalán está descartado para el choque ante el Izarra por un esguince de tobillo, aunque ayer se ejercitó con el grupo con aparente normalidad, aunque en algunas acciones lo hizo con menor intensidad que sus compañeros.La evolución de su lesión va mejor de lo esperado, aunque parece complicado que esté disponible para jugar en Estella.



MONTERO

Trabajó también con el grupo, aunque hubo fases de la sesión que lo hizo a menor ritmo. Al contrario que Fito Miranda, se prevé que estará a disposición de Manix Mandiola para el choque ante el Izarra.