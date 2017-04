Mario Oreca es una apuesta de futuro. Debutó en Liga el pasado 10 de enero ante la Arandina, equipo en el que se formó, aunque su presencia fue testimonial (salió en el 87). El pasado domingo su actuación tuvo más peso. Saltó al terreno de juego en el 66 cuando más sufría el conjunto blanquinegro y con su presencia el equipo ganó en equilibró. Antes había sido habitual en los encuentros de Copa Federación que disputó el conjunto burgalesista.



Llegó al equipo con la condición de trabajar durante la semana con el primer equipo y jugar con la UBU siempre que no le necesitara el conjunto de Segunda B. Asume que está en un curso de «aprendizaje», aunque también reconoce que sus expectativas en cuanto a minutos eran mayores en el inicio de la campaña.



No obstante, aún le queda mucho camino por recorrer, ya que tiene 21 años y la próxima temporada seguirá siendo sub 23. Lo tiene claro y está preparado para aprovechar todas las oportunidades que le dé Manix Mandiola. «Todos los minutos que me den los tengo que aprovechar al máximo», responde.



Su objetivo cuando fichó por el Burgos el verano pasado rechazando continuar en Tercera era «tocar la Segunda B». Sabía que iba a jugar muchos partidos en la Regional, aunque le motivó trabajar en el día a día con la primera plantilla. «Valoro mucho entrenar con el Burgos CF. Creo que es una oportunidad de aprender de buenos jugadores. Hay que seguir mejorando», explica.



Ese trabajo diario le ha dado un plus en la Regional de Aficionados. Es imprescindible en el esquema de Moisés Ichaso y pese a jugar como mediocentro es el máximo goleador del conjunto universitario. «Entrenar con gente de un nivel superior me sirve para tener otro ritmo cuando juego con la UBU», indica. Mantiene sus metas que son las de aprovechar los minutos en el Burgos y de lo contrario darlo todo cuando juegue en el filial.



Se aferra al trabajo diario y está convencido de que de esa forma le llegarán más oportunidades como la del otro día en Tajonar. No obstante, sabe que las circunstancias no son las mejores para que el cuerpo técnico apueste por jugadores jóvenes y sin experiencia. «No es una situación buena. Para el entrenador no es fácil dar minutos a la gente de la cantera. Lo entiendo», manifiesta.



Señala que el vestuario está convencido de que logrará la salvación sin excesivos sufrimientos y entiende que en Tajonar dieron un paso importante para evitarse agobios en los últimos encuentros. Asegura que el equipo hizo en Pamplona un partido «muy serio» y celebra que, pese a que Osasuna B apretó en la segunda parte, supieron aguantar para lograr los puntos. No quiere mirar mucho más allá de la siguiente jornada y afirma que todo el vestuario está concentrado en el «partido a partido». «Toca pensar en el Tudelano. El final de la temporada pasa por este fin de semana. Si conseguimos la victoria nos dejaría en puestos más tranquilos. Además meteríamos a otro rival en la pelea como es el Tudelano, al que adelantaríamos en la tabla. Si conseguimos ganar el equipo jugará más tranquilo los últimos partidos», finaliza.





EL PLANTÍO. Su remodelación aún no tiene fecha

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, reconoció en la mañana de ayer que el inicio de los trabajos de remodelación de El Plantío aún no tienen asignada una fecha aproximada debido a las circunstancias económicas que «influyen» en esta obra. El equipo de Gobierno quiere sufragar la mejora del estadio de fútbol con el remanente de tesorería de 2016, pero Lacalle advierte que este plan de inversiones financieramente sostenibles deberá esperar por el momento. «Queremos destinar parte del superávit, pero estamos pendientes de la legislación nacional», explica. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Burgos dedicará las próximas semanas a finalizar la redacción del proyecto, el cual deberá estar listo en el plazo de un mes.





Prosi sigue trabajando al margen de sus compañeros

Prosi continúa recuperándose del esguince de rodilla que se produjo en el choque ante el Real Valladolid B y que le impidió jugar enTajonar.Su participación en el encuentro ante el Tudelano del próximo domingo es una incógnita. Sigue trabajando al margen del grupo, aunque sus sensaciones van mejorando con el paso de los días. Será la evolución de su rodilla la que determine si llega o no llega al compromiso ante el conjunto navarro. Si hoy puede realizar el trabajo con el grupo tendrá opciones de jugar, de lo contrario será complicado que el asturiano esté en condiciones de jugar. Su ausencia supondría un nuevo quebradero de cabeza para Mandiola para dar forma al centro del campo, ya que Chevi tampoco estará por sanción (ayer se la confirmaron) y Cusi sigue lesionado.



El pivote cántabro está en la fase final de su recuperación y ya toca balón. La semana que viene podría entrar de forma paulatina en la dinámica de grupo. Los que ayer trabajaron a menor ritmo, aunque completaron la mayor parte de la sesión fueron Andrés y Adrián. Fue una medida de precaución, ya que están tocados después de una campaña en la que han sido habituales la mayor parte de los encuentros.Ambos estarán a disposición de Manix Mandiola de cara al choque del domingo ante el Tudelano.