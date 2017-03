Otra trampa en el camino

BURGOS

El San Pablo Inmobiliaria se jugará sus opciones de éxito en la Liga Regular en siete partidos a cara o cruz. El cuadro burgalés competirá sin red en este tramo decisivo, consciente de que cualquier resbalón inoportuno le apartará de la lucha por el título.



«En esta liga tan igualada cada choque será importante porque todos los equipos nos jugamos muchísimo. Será muy largo», asegura el técnico burgalés, Diego Epifanio ‘Epi’. «Cuando ganamos seguimos arriba y cuando perdemos parece que se acaba el mundo y que nos hemos quedado sin opciones», comenta, sabedor de que la clasificación aún dará muchas vueltas.



El calendario a superar es muy engañoso y el cuadro burgalés está advertido de los peligros que encontrará en su travesía. La visita a la cancha del Araberri -Mendizorroza, 20,30 horas- es la nueva amenaza para el proyecto liderado por un Epi empeñado en evitar cualquier tipo de relajación. «Es un partido muy difícil porque Araberri está muy bien trabajado», asegura.



Incluso, el técnico azul va un paso más allá en su advertencia. «No es por echar flores a Arturo Álvarez -técnico del equipo alavés-, pero ésta ha sido de las semanas que menos he dormido pensando en el rival», comenta, para destacar las virtudes del contrario. «Otros conjuntos funcionan de otra manera y la idea previa del partido es más fácil, aunque luego las cosas pueden salir bien o mal», añade.



La presencia de Hearst y Berhanemeskel pone en guardia a un San Pablo Inmobiliaria que busca soluciones tácticas. Sin embargo, toda precaución parece poca. «Durante la semana hemos trabajado varias situaciones distintas en defensa y ninguna de ellas me acaba de convencer», señala Epi.



Sea como fuere, el San Pablo Inmobiliaria sabe que el éxito y el fracaso de la misión dependen de su rendimiento en pista. Por eso, victorias como la conseguida ante el Palma en la última jornada alimentan la moral de la tropa. «Tenemos una forma de jugar y somos fieles a ella. Tenemos claro qué queremos y los roles de cada uno», subraya el entrenador del bloque de El Plantío, satisfecho con la trayectoria descrita por los suyos. «Las cosas saldrán mejor o peor, pero hay muchos minutos de los partidos en los que hacemos un buen trabajo», zanja.



El San Pablo Inmobiliaria visita una pista incómoda, pero en esta ocasión el ambiente en contra no será una presión añadida. El Baskonia focaliza (casi) toda la atención del baloncesto en Vitoria y su partido de Euroliga contra el CSKA coincide con el choque de LEB Oro. En este sentido, Epi asume con naturalidad las circunstancias especiales del envite. «Tenemos que estar preparados para trabajar ante cualquier circunstancia. Se va a desplazar gente de nuestro equipo y eso siempre ayuda. Hay que tener la cabeza fría y estar concentrados, independientemente del ambiente que haya en el pabellón», afirma.