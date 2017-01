ACTEL FORÇA LLEIDA 78

SAN PABLO INMOBILIARIA 80



Força Lleida: Nevels (12), Feliu (8), Mbaye (6), Papantoniou (8), Demetrio (11) -quinteto inicial- Rubin de Celis (-), Sutina (17), Alzamora (6), Martí (10) y Sevillano (-).



San Pablo Inmobiliaria: Soluade (2), López (3), Martínez (17), Vega (16), Huskic (12) -quinteto inicial- Steinarsson (2), Barrera (8), Brine (4), García (16).

Árbitros: Carpallo y Pinela.



Eliminados: No hubo.



Parciales: 24-23; 44-43 (descanso); 64-64 y 78-80 (final).

DIEGO ALMENDRES

Al final resultará cierto que los islandeses son de hielo. Y es que Steinarsson, quien ya premiara al San Pablo Inmobiliaria con una canasta salvadora frente al Marín Peixegalego, volvió a enfundarse el traje de superhéroe para conducir al conjunto burgalés a su octava victoria consecutiva. Con cinco segundos por jugar, el base azul recorrió la pista como alma que lleva el diablo y clavó una ‘bombita’ que prolonga la racha positiva de un equipo burgalés abocado a sufrir durante los 40 minutos.



Canchas como el Barris Nord ponen a prueba la capacidad de los proyectos más ambiciosos. Y, después de siete victorias sin fallo, el San Pablo Inmobiliaria afrontaba un test de nivel que ponía a prueba su resistencia. Pronto entendió el cuadro azul la dificultad de un envite en el que el rival jugó con gran intensidad.



El cuadro burgalés apostó de salida por el orden. Cargó su juego en Huskic y Javi Vega, pero los bajos porcentajes de dos puntos frenaron el crecimiento burgalés. Esto, unido a un par de malas decisiones, impulsó a un Força Lleida que ganó revoluciones con el paso de los minutos.

Cerradas las vías de alimentación dentro de la zona, el San Pablo Inmobiliaria encontró aire en el exterior. Sin embargo, el rival gozó de un mayor equilibrio dentro-fuera y creó muchos problemas a los castellanos cerca del aro.



Además, los de Comenge se beneficiaron de algunas acciones afortunadas para cimentar sus primeras ventajas importantes. Sendos triples de Nevels y Sutina obligaron a Epi a pedir tiempo muerto con el 22-15 y la acción tuvo el efecto deseado gracias a los chispazos protagonizados por Javi Vega y un inspirado Edu Martínez (24-23).



El San Pablo Inmobiliaria necesitaba ajustar un par de detalles y ganar más continuidad en sus acciones para encarrilar el partido. Sin embargo, sufrió una desconexión ofensiva en el inicio del segundo cuarto que bien pudo costarle un disgusto.



Por un momento, los visitantes se enemistaron con el aro. Erraron cinco lanzamientos consecutivos desde la línea de tres puntos y Steinarsson tampoco acertó desde la personal. El Lleida estaba en disposición de dar un nuevo zarpazo, si bien solo pudo estirarse hasta el 32-25.



En esta situación delicada los visitantes tuvieron en Jorge García un faro tan inesperado como bienvenido. El veterano ala pívot anotó los primeros siete puntos de su equipo y los burgaleses culminaron el parcial abierto para tomar la delantera gracias a un triple de Barrera (32-33).



El cuadro de Epi comprobó que, sin disfrutar de su mejor nivel defensivo y sin acierto en la pintura, era capaz de contener a un Lleida convencido del éxito de su esfuerzo. El rival también tuvo en Sutina a un anotador salido del guión y en el intercambio de golpes previo al descanso los ilerdenses se beneficiaron de dos aciertos consecutivos para alcanzar la orilla por delante (44-43).



Quedaba un mundo y todo podía pasar en una segunda parte en la que el San Pablo Inmobiliaria no pudo hacerse con el control de la situación. La igualdad siempre marcó el desarrollo de un encuentro en el que burgaleses y catalanes se alternaban el mando en el marcador.



Vega y Huskic dieron un pequeño respiro a los visitantes con el 49-52, pero hacía falto algo más para minar la confianza del bloque negro. Los burgaleses tuvieron que echar mano de otro parcial de 2-8 para recuperar por un momento la iniciativa perdida con un nuevo triple del sorprendente Sutina (64-64).



Todo se decidió en un extraño último cuarto. Un parcial inicial de 6-0 situaba al Lleida en la rampa de lanzamiento, pero en ese instante los negros acumularon seis minutos sin anotar para alegría de un San Pablo que tuvo la opción de sentenciar. La respuesta burgalesa cambió el decorado y llevó el partido al cara o cruz.



Así, dos tiros libres de Vega y un robo de Barrera culminado con una valiente entrada parecían sentenciar el choque a falta de 17 segundos con el 73-77. Pero el baloncesto es imprevisible y los burgaleses tuvieron que encomendarse a una genialidad. Nevels anotó un triple para meter el miedo en el cuerpo a un San Pablo frenado por un error de Vega desde el tiro libre.



Con 76-78, los burgaleses optaron por hacer falta y el Lleida no falló para acariciar la prórroga. Y en ese instante, con 78-78 y cinco segundos por delante, Steinarsson puso la directa hacia la canasta para decantar la balanza en favor de un cuadro burgalés lanzado.