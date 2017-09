BURGOS PROMESAS ISABEL I 0

ATLÉTICO BEMBIBRE 1



Burgos Promesas Isabel I: Álex, Cerezo (Marti, min. 62), Ivo, Juan, Jairo (Portal, min. 87), Gabri, Zamora, Dava, Manchado, Gallo, Cosín.

Atlético Bembibre: Omar, Tano, Viti (Isma. min. 46), Espi, Cubero, Willi, Cueto, Óscar, Marcos, José Manuel (Bugallo, min. 81), Coco (Jesús, min. 64).



Árbitro: Laín Pérez (colegio castellano-leonés).



Tarjetas amarillas: Al jugador local Jairo y a los visitantes Willi, José Manuel, Cueto e Isma.



Tarjetas rojas: al visitante Isma en el minuto 78 por doble amonestación.



Goles: 0-1, min. 91: Óscar.

BURGOS

Maldice su mala fortuna un Isabel I Burgos Promesas que encajó su segunda derrota consecutiva en el último suspiro del encuentro. Los naranjas, que habían asimilado el revés sufrido una semana antes en Almazán, encajaron ayer un golpe duro en el tiempo añadido. El Bembibre se llevó el botín de forma inesperada en una falta lateral lejana que sorprendió a Álex.



Otro cruel desenlace que frena al bloque naranja. Compite bien el equipo dirigido por Jairo de la Riva, pero los detalles juegan en su contra en este arranque de campaña. Desde luego, el rendimiento ofrecido ayer mereció el premio, al menos, del empate. Sin embargo, toca rehacerse para salir de esta dinámica tan incómoda.



Cierto es que el Bembibre tuvo mayor control de salida. Al menos, sus aproximaciones llevaban más peligro. Aunque el primer acercamiento destacado lo firmó el Isabel I en una falta de entendimiento de la defensa rival, los bercianos merodeaban a menudo el balcón del área.



Los ayer negros pudieron adelantarse en un saque de esquina con un cabezazo bombeado que exigió la mejor versión de Álex. Con todo, el Bembibre no era superior. Solo tuvo la capacidad de finalizar sus acciones con disparos desde la frontal bien resueltos por el portero naranja.



Los locales buscaron las rápidas transiciones para generar peligro. Así, llegó la mejor opción en el minuto 20. Cerezo se hizo con el balón y buscó a Manchado al espacio. El delantero llegó antes que el portero, pero su remate forzado salió mordido y no encontró puerta. El Bembibre, por su parte, se apoyó en el juego aéreo para incomodar a Álex en una primera mitad que no dio más de sí.



Los naranjas pisaron el acelerador tras el descanso. Aunque los bercianos mantuvieron la tónica de inicio, poco a poco el Isabel I comenzó a carburar. Los burgaleses necesitan que Dava y Cosín entren en acción, ayudados por un Gallo que a punto estuvo de firmar un golazo con un disparo lejano que no tuvo premio por centímetros.



La solidez mostrada en retaguardia invitaba al Promesas a buscar el gol. Los de Castañares estaban cada vez más cómodos y firmaron otra gran ocasión en una internada de Cosín. El ‘11’ ganó línea de fondo y puso en bandeja el balón a Gallo. El disparo, raso y seco, llevaba el sello del gol. Pero se encontró con la respuesta de un seguro Omar.



El Bembibre disputó el último cuarto de hora en inferioridad por la expulsión de su lateral Isma, quien vio dos amarillas en poco más de cinco minutos. Los visitantes se conformaban con el empate en el mejor momento del Promesas, pero tuvieron la fortuna de su lado. Con el tiempo casi cumplido Óscar lanzó una lejana falta lateral que se envenenó hasta colarse en la escuadra para desesperación de un Isabel I sin tiempo para reaccionar.