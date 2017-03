Otro play off sin gradas

Salvo giro inesperado de los acontecimientos, el UBU Colina Clinic disputará por segunda campaña consecutiva sus partidos del play off de ascenso a División de Honor en un inacabado San Amaro. El club gualdinegro anhela competir en un recinto acondicionado para tal ocasión, pero las complicadas circunstancias que rodean a cada alternativa ideada rompen las ilusiones del equipo.



De un lado, la entidad presidida por Leví Moreno planteó al Ayuntamiento el derribo de la estructura de la vieja grada de San Amaro para levantar en esa ubicación una tribuna provisional. Sin embargo, esta propuesta pende de un hilo.



Lorena de la Fuente, edil del área de Deportes, ya advirtió la pasada semana en este periódico que esta actuación acarrea un riesgo para la administración local. Y es que, aunque el contrato con Dragados está resuelto, la empresa constructora aún tiene capacidad de recurso.



Por eso, el Ayuntamiento se moverá con pies de plomo antes de aprobar cualquier acción en el recinto deportivo. De forma paralela, los técnicos valoran la mejor solución para una grada definitiva que, se espera, esté construida antes del inicio de la próxima temporada.



De otro lado, el Aparejadores RC presentó a De la Fuente la posibilidad de jugar en El Plantío, siempre y cuando el play off del equipo de rugby no interfiera en los compromisos ligueros del Burgos CF.



Esta opción también pierde peso con el paso de las jornadas. Si la competición avanza de la manera prevista, la semifinal del UBU Colina Clinic coincidiría con el partido que enfrentará el 7 de mayo al equipo de Mandiola y al Coruxo. Además, el Burgos CF remitió ayer un escrito al Ayuntamiento en el que se mostraba contrario a compartir El Plantío mientras la competición en Segunda B esté en marcha.



El Plantío, solo en la final

A la espera de que el equipo de Gobierno anuncie su postura oficial al respecto y en vista de la situación, el Aparejadores RC vería con buenos ojos la opción de disputar en San Amaro las dos primeras rondas del play off de ascenso y retomar la idea de jugar en el campo de fútbol municipal solo en caso de clasificarse para la final. Para entonces (21 ó 28 de mayo), el Burgos CF ya habrá finalizado la competición. Sea como fuere, aún es pronto para tomar esta decisión y el club aguarda noticias procedentes del Ayuntamiento.