Otro play off sin gradas

BURGOS

Salvo giro inesperado de los acontecimientos, el UBU Colina Clinic disputará por segunda campaña consecutiva sus partidos del play off de ascenso a División de Honor en la inacabada instalación de San Amaro. El club gualdinegro anhela competir en un recinto acondicionado para tal ocasión, pero las circunstancias rompen las ilusiones del equipo.



De un lado, la entidad presidida por Leví Moreno planteó al Ayuntamiento el derribo de la estructura de la vieja grada de San Amaro para levantar en esa ubicación una tribuna provisional. Sin embargo, esta propuesta pende de un hilo.



Lorena de la Fuente, edil del área de Deportes, ya advirtió la pasada semana en este periódico que esta actuación acarrea un riesgo para la administración local. Y es que, aunque el contrato con Dragados está resuelto, la empresa constructora aún tiene capacidad de recurso. Por eso, el Ayuntamiento se moverá con pies de plomo antes de aprobar cualquier acción en el recinto deportivo.



De otro lado, el Aparejadores RC presentó a De la Fuente la posibilidad de jugar en El Plantío, siempre y cuando el play off no interfiera en los compromisos del Burgos CF.



Esta opción también parece destinada al fracaso, máxime teniendo en cuenta el rechazo frontal del club blanquinegro. «Es un disparate», asegura Miguel Ángel Pascual. El director general del primer equipo de fútbol de la ciudad pide que impere «el sentido común» en este asunto e invita a todos los aludidos a comprobar en primera persona el «lamentable» estado del césped.



Los responsables de Deportes del Ayuntamiento recibieron ayer un escrito del Burgos CF en el que el club blanquinegro argumenta su postura, apoyada en un informe técnico anexo. De esta forma, su oposición es firme. «No queremos ir en contra del equipo de rugby. Ojalá les ayuden en su problema, pero que no sea a costa de perjudicar aún más el estado del campo de El Plantío. Creemos que sería un gravísimo error», insiste Pascual.



El director general recuerda que el la plantilla dirigida por Manix Mandiola se ve obligada a dosificar actualmente el uso del maltrecho terreno de juego y pone de relieve el efecto de la instalación de los palos de rugby. Además, destaca las incógnitas que rodean al calendario de competición tanto en Segunda B si el Burgos juega el play out como en el orden de los cruces de la fase de ascenso del UBU Colina Clinic.



Pascual aboga por cerrar un nuevo convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Burgos para «sentar las bases de una futura relación» entre las partes y «establecer criterios» de actuación que eviten situaciones como ésta o la celebración de conciertos en el estadio. «El Burgos CF ha iniciado un proyecto serio y coherente y pedimos un tratamiento acorde. Tenemos que ganarnos muchas cosas, pero pedimos sentido común», zanja.