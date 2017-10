Pablo Prigioni dimite como técnico del Baskonia

Pablo Prigioni presentó la dimisión tras la derrota del Baskonia ante el Valencia Basket por 63-80 en Euroliga y anunció que deja la disciplina baskonista. "Me siento frustrado por no estar cubriendo las expectativas que el club puso sobre mí", indicó el técnico argentino tras pedir disculpas a la afición y a la organización.

"No quiero perjudicar más al club ni a los jugadores y prefiero dejar el equipo a otra persona que pueda ayudar a salir de esta situación de tristeza que tiene el grupo", añadió Prigioni en su despedida. "Me duele mucho dejar así el club, me siento mal y responsable", puntualizó tras dimitir.