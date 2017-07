Paciencia e ilusión para sobrellevar la espera

BURGOS

La incertidumbre que rodea al futuro del CB Miraflores no solo afecta a una directiva volcada en su empeño por hacer realidad el sueño de jugar en ACB. Quedan muchas dudas por resolver en las dos próximas semanas y todos los estamentos del baloncesto español están pendientes de lo que ocurra en la negociación que debe definir el nuevo marco regulador de los ascensos y descensos.



Mientras los ejecutivos hacen su labor en los despachos, los aficionados y los profesionales se arman de paciencia para llevar la espera de la mejor manera. El 15 de julio es la fecha límite para el CB Miraflores y la plantilla azul necesita respuestas pronto para decidir su futuro.



De un lado, Goran Huskic y Javi Vega tienen asegurada su continuidad en Burgos en caso de competir en ACB. Una garantía que también condiciona, por el momento, su libertad de movimientos. «Yo estoy a expensas de lo que me diga el club», explica el madrileño, quien tiene muy claro su planteamiento. «Mi primera opción es Burgos y, además, tengo contrato», subraya.



Vega se mantiene a la espera y se lo toma con calma. «Hay que ver qué pasa estos días. Estoy tranquilo y, además, el mercado está parado todavía», valora. Eso sí, el margen se agota para todas las partes involucradas en este embrollo. «Más allá del 15 de julio no se puede esperar», asegura el interior, con ganas de vivir la experiencia de competir contra los mejores enfundado en la camiseta azul.



«Confío mucho en jugar en ACB con Burgos», indica para insistir en su compromiso con el CB Miraflores. «Algún club se ha interesado por mi situación, pero la respuesta es siempre la misma. Tengo contrato y, en caso de que las cosas no salgan bien, ya habrá tiempo para ver las diferentes opciones», zanja, asumiendo la situación con normalidad. «La temporada se ha alargado mucho y por eso la espera no está siendo tan dura. Eso sí, todo debe resolverse pronto», concluye.



De otro lado, el resto de la plantilla azul aguarda novedades para definir su situación en Burgos o para buscar alternativas en el mercado. Así, los jugadores azules disfrutan de sus vacaciones sin perder detalle de lo que ocurre alrededor de los ascensos a ACB. «Sigo el día a día a través de las noticias y tengo ganas de saber qué ocurrirá al final», señala Edu Martínez.



El alero confía en un desenlace positivo para el CB Miraflores, consciente de que el éxito de las gestiones pasan por «un cambio en las condiciones» de acceso. «Nos lo hemos ganado en la cancha y sería un gran salto para nosotros», reconoce el riojano, quien ve el lado positivo de esperar hasta el 15 de julio. «Todo está por ver, pero creo que estos aplazamientos favorecen al club», indica.



Sea como fuere, Edu Martínez está «tranquilo». De hecho, su principal ocupación en este momento es ultimar los detalles de su boda y el baloncesto puede esperar. «No es el tema principal ahora mismo», reconoce.



Otro nombre propio es el de Álex Barrera. La «expectación» crece y no solo en Burgos. «Mucha gente habla de si lograremos jugar en ACB. Compañeros, entrenadores... yo lo llevo bien y estoy ilusionado porque creo que es el momento de conseguirlo», señala el exterior, quien valora la apuesta de las instituciones para apoyar al proyecto.



«Esto que hemos conseguido entre el equipo y la afición no se puede perder. El club me pidió paciencia y yo estoy ilusionado», comenta. Sea como fuere, cuanto antes se tomen las decisiones en los despachos, «mejor para todos».