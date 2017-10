Los protagonistas de la zona noble de la tabla clasificatoria son los mismos, aunque las distancias han mermado. El Mirandés sigue mandando y lo hace con una ventaja de 4 puntos sobre sus perseguidores. Al Sporting B y al Burgos CF se les ha unido el Racing de Santander. El dúo se ha convertido en trío y asturianos, castellanos y cántabros cuentan con 20 puntos en su casillero. También está muy cerca la Real Sociedad B, que con 19 puntos roza el play off.



El Burgos encadena cuatro empates, lo que ha provocado que pierda posiciones. Es cuarto, aunque empatado con el segundo. El conjunto de Patxi Salinas necesita sumar de tres en tres para no perder el ritmo que marca el Mirandés, por el momento el conjunto que lidera el Grupo 2.



La próxima jornada los blanquinegros se medirán a otro de sus rivales directos.En este caso será el Sporting B, que ayer no pasó del empate en su feudo ante el Amorebieta, el penúltimo clasificado. La semana para el conjunto burgalés volverá a ser intensa y es que el miércoles debe afrontar el choque de vuelta de la final autonómica de la Copa Federación en Ávila, el domingo recibirá al filial asturiano (será el domingo a las 12,00 horas enEl Plantío).



Todo indica que el cuerpo técnico volverá a dividir a su plantilla en dos grupos. Por un lado trabajarán los que jugarán en el Adolfo Suárez y por el otro el bloque que afrontará el domingo la undécima jornada liguera. La competición no parará y es que el 1 de noviembre habrá Liga (Racing de Santander en El Sardinero)y el 5 también (Peña Sport en El Plantío).



La nota positiva para Patxi Salinas es que contará con toda su plantilla, ya que Jagoba Beobide y AdriánHernández está ya recuperados. Ambos tuvieron minutos en Anduva y todo indica que los seguirán acumulando ante el Real Ávila en la Copa.



Sobre la bocina

Dos de los rivales directos del conjunto blanquinegro, Racing de Santander y Real Sociedad B, lograron ayer sendas victorias en el último suspiro. Ambos iban pendiendo en su feudo y acabaron remontando. El cuadro de Ángel Viadero marcó el empate en el 90 y segundos después el 3-2 para imponerse al Barakaldo. El filial ‘txuri urdin’ perdía 2-3 ante el Tudelano y empató en el 89 para hacer el tercero en el 90.