Después de un enero fructífero y con la cabeza fuera de los puestos de descenso, el Burgos CF recibe al Racing de Santander de Ángel Viadero (El Plantío, 17,00 horas). Llega un encuentro plagado de retos en el que los de casa quieren confirmar que algo ha cambiado. Tendrán enfrente al oponente idóneo para reivindicarse para dar un paso adelante en lo clasificatorio y en lo psicológico. Al atractivo deportivo hay que unirle la vuelta de Viadero, que añade morbo al choque después de que el entrenador santanderino abandonara el club burgalés el pasado verano cuando tenía contrato en vigor.



El Burgos CF se encuentra en la mejor racha de la temporada y en su mejor momento anímico.El equipo ha sido capaz de darle la vuelta a la tortilla pese a que las circunstancias no han sido las mejores en el inicio del año y ahora quiere conseguir una victoria sonada para reafirmarse.



Tendrá enfrente a uno de los aspirantes a todo en esta temporada. Un equipo cuyo único objetivo es regresar al fútbol profesional y que en el mercado de invierno ha apuntalado su plantilla para afrontar la segunda parte del campeonato con las mayores garantías.



El examen de esta tarde es complicado, aunque en el vestuario blanquinegro están convencidos de que tendrán sus opciones de conseguir los tres puntos en juego. Para ello, será imprescindible la solidez defensiva, aspecto que ha mejorado en las últimas jornadas en el cuadro burgalés.



Los blanquinegros han soltado lastre y varios jugadores han subido varios enteros en su rendimiento. El Burgos no es ya ese equipo timorato que agachaba la cabeza tras el primer contratiempo.Ahora es capaz de ganar jugando mal y eso es un paso adelante muy importante para un equipo que ha pasado gran parte de la primera vuelta en el último puesto de la tabla.



Mandiola seguirá confiando en el bloque que logró la victoria en Mutilnova y todo indica que solo habrá un cambio en el once inicial. Fito Miranda ha convencido al de Eibar y saltará al terreno de juego de inicio.Armiche será el sacrificado en esta ocasión. El resto de jugadores serán los mismos, una vez que Jorge Fernández ha superado las molestias musculares que le han tenido entre algodones a lo largo de la semana.



Mandiola volverá a apostar por la defensa de cuatro y será Cusi el que se inserte entre los centrales en labores defensivas y también a la hora del inicio de la jugada. En la medular, además del cántabro, que reapareció el pasado domingo tras superar su lesión muscular, estaránCarlos Ramos y Álvaro Antón.



Montero ha estado toda la semana renqueante debido a un esguince de tobillo que arrastra desde el partido de vuelta de la Copa Federación ante el Fuenlabrada. Ayer se ejercitó con normalidad y entrará en la convocatoria, en la que el cuerpo técnico deberá hacer dos descartes, ya que hay 20 futbolistas disponibles. Se quedará fuera un portero, que todo indica que será Del Val, y un jugador de campo, que se prevé sea Popa o Germán.



AFICIÓN RACINGUISTA

Se espera una gran afluencia de aficionados del Racing de Santander, que serán ubicados en el Fondo Norte del estadio burgalesista. Las previsiones apuntan a que pueden ser 1.500 los racinguistas que se desplacen a Burgos, aunque las adversas condiciones meteorológicas pueden provocar que este número se reduzca. La intención de la hinchada cántabra es acudir en grupo al estadio y su intención es quedar en la Plaza del Cid para dirigirse de forma conjunta a El Plantío.