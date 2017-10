El partido del reestreno

BURGOS

Hace dos semanas, el San Pablo Burgos se moría de ganas por competir en la Liga Endesa. Hoy, el conjunto azul cuenta las horas para debutar en la que será su liga particular por la permanencia en la máxima categoría. Superados los trances ante tres gallos como Tenerife, Unicaja y Barcelona, los burgaleses encaran con energías renovadas el partido que les enfrentará al Estudiantes -Coliseum, 20,00 horas-.



Nada ni nadie garantizará a los locales la victoria en una nueva jornada exigente. De hecho, el San Pablo Burgos asume que su papel cada semana será el de aspirante. El recién llegado no tiene derecho a pensar que algún partido será asequible. Sería algo tan osado como peligroso.



Sin embargo, la visita del cuadro colegial se ve con otros ojos dentro y fuera de la cancha de juego. El combinado dirigido por Diego Epifanio ‘Epi’ quiere probarse en una situación real ante un rival poderoso, pero con aspiraciones más humildes que las de sus predecesores en el calendario.



El encuentro de esta tarde-noche permitirá a los castellanos calibrar su estado de forma. Después de tantos golpes acumulados en el arranque, llega el momento de dar un paso al frente y de competir de tú a tú. Luego, el balón repartirá justicia porque el guión no está escrito.



Una victoria tendría un efecto revitalizante y fundamental para el proyecto castellano. El éxito no solo estrenaría el casillero de triunfos del equipo en la clasificación. También le liberaría de la presión extra asumida de forma inconsciente y le permitiría afrontar con más garantías los próximos compromisos en un campeonato sin tregua.



Los burgaleses contarán con otro factor favorable en este encuentro, el Coliseum. «A la afición no podemos decirle nada. Con darles las gracias...», comenta Diego Epifanio ‘Epi’.



El entrenador burgalés confía en que el ambiente positivo arrastre al vestuario. «El equipo se siente respaldado por una afición de 10. Estoy convencido de que serán otra vez el sexto hombre y demostrarán de nuevo que son la mejor afición de la liga», señala el responsable técnico.



Llegó el momento para un San Pablo Burgos sabedor de que esta vez sí tiene una buena oportunidad para demostrar por qué tiene un hueco en esta Liga Endesa. Enfrente espera otro histórico, un Movistar Estudiantes que ha olvidado los agobios del pasado reciente y que llega a esta cita herido en su orgullo tras caer con otro recién ascendido, el Gipuzkoa.



Los del Ramiro no pueden fallar en su visita al Coliseum ante un San Pablo dispuesto a soltarse de una vez por todas. Desde luego, no faltarán alicientes en un partido importante.