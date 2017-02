Pascual: «Queríamos retirar las piedras del camino»

El Burgos CF asume que el acuerdo puede no haber gustado a algunos, aunque mantiene que es lo mejor para el futuro del club. El objetivo de los dirigentes es romper con el pasado lo antes posible y liberarse del lastre que suponía esta deuda. «Dejar este tema zanjado era importante. Queríamos retirar las piedras que había en el camino para emprender el vuelo como queremos. Necesitamos abordar con tranquilidad el futuro y dedicar el esfuerzo a crear el proyecto que tenemos en mente. Es como cuando alguien se libera de algo. Era una prioridad, porque te va contaminando internamente y con el exterior», comenta Miguel Ángel Pascual.

Reconoció que fue «un encuentro que nació del desencuentro» y que fueron muchos los puntos en los que hubo discrepancias. «Hemos discutido hasta por un párrafo del comunicado», corrobora. Quiere dejar claro que ha sido un tema que los mandatarios han analizado «en profundidad» desde hace tiempo y que una vez estudiado con detalle tenían «razones a favor y en contra para aceptar esa deuda». «Por eso hemos preferido este acuerdo a una situación de futuro que hubiera sido más compleja para los intereses del club», explica el director general refiriéndose a los tribunales sin querer nombrarlos.

Insiste en que la solución ha sido «buena para el club» y asegura que deja a la entidad blanquinegra «en muy buena posición en términos económicos» para abordar los planes que tiene en un futuro cercano.

Pascual reconoce que la aún no han realizado una auditoría en profundidad a las cuentas del Burgos CF y que llegará en «15 ó 20 días». Sorprende que ese estudio a las cuentas del club llegue cuando ya se ha zanjado la partida más importante que existía en el terreno económico.

Una vez que la deuda con Juan Carlos Barriocanal está ya encarrilada, el Burgos CF quiere olvidarse de esa etapa pasada y quiere mirar con optimismo al futuro. Así las cosas, hay dos objetivos claros que el club blanquinegro quiere alcanzar a corto plazo. Uno es la fundación y el otro la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria para que los socios aprueben la conversión del club en SAD.

«Son dos proyectos clave que están muy avanzados y que queremos llevar a cabo antes de que concluya la temporada», observa. Lo que no hay es fecha para la reunión con la masa social, aunque todo indica que llegará en el próximo mes de abril.