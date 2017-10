Un paseo accidentado

UBU COLINA CLINIC 57

KALEIDO VIGO 5



Universidad de Burgos Colina Clinic: Valverde, Obregón (López, min. 32), Caballero (Pisapia, min. 43), Wagenaar, Ascroft-Leigh (Sicilia, min. 61), Snyman (Colina, min. 57), Aristemuño, Potgieter, Rocamán, Calle, Domínguez (De la Varga, min. 22), Martín (González, min. 54), Bianco, Camarero, Kleynhans (Sáez, min. 49).

Kaleido Vigo: Guimerans, Prieto, Panozzo [Oliveira, min. 23 (Acosta, min. 70)], Abadía, Fernández (Salgado, min. 41), Villegas, Dávila, Díaz, Riveiro, Barandiarán (Gutiérrez, min. 55), Anido, Caride, Calvo (Miguel Abadía, min. 65), Davilla, De Cabo.

Árbitro: Ignacio Vergara.



Tarjetas amarillas: A los locales Potgieter (min. 35) y Colina (min. 64) y al visitante Davilla (min. 5).



Tarjetas rojas: No hubo.



Tanteo: 5-0, min. 3: Aristemuño; 12-0, min, 9: ensayo de Calle que él mismo transforma; 17-0, min. 21: ensayo de Kleynhans; 24-0, min. 27: ensayo de Potgieter que transforma Calle; 31-0, min. 41: ensayo de Aristemuño que transforma Calle; 38-0, min. 52: ensayo de De la Varga que transforma Calle; 43-0, min. 56: ensayo de De la Varga; 50-0, min. 60: ensayo de Wagenaar que transforma Calle; 50-5, min. 68: ensayo de Villegas; 57-5, ensayo de castigo.

BURGOS

El Universidad de Burgos Colina Clinic ya ejerce de líder en solitario después de arrollar a un voluntarioso Kaleido Vigo. Los gualdinegros se beneficiaron de la inesperada derrota del Zarautz, su próximo rival, frente al Uribealdea para rubricar una jornada perfecta. Con todo, los locales lamentan la multitud de contratiempos físicos acumulados a lo largo del encuentro disputado ayer en San Amaro.



Al gran favorito no le afectan ni las rotaciones ni los reveses inesperados. Y eso que el Kaleido Vigo echó el resto para frenar a su intratable rival. Incluso, tuvo varias fases de dominio territorial y ofreció buenas maneras. Sin embargo, se topó de bruces con un UBU Colina Clinic superior en el juego cerrado y letal en la transmisión.



El bloque de San Amaro fue un vendaval ya desde el arranque. La primera melé del partido fue el reflejo de lo que ocurriría a lo largo de los 80 minutos, una muestra del poderío de un equipo que se siente cómodo con y sin el oval en las manos.



La superioridad aplastante en el scrum permitió a los locales ganar metros y rubricar en el pick and go el ensayo inaugural, obra de un gran Juan Aristemuño. De hecho, resulta tan difícil como injusto destacar la labor individual de un jugador local en concreto, puesto que todos completaron un partido destacado.



Este Universidad de Burgos Colina Clinic pretende ser fiel a la exitosa filosofía aplicada en el pasado reciente, si bien pretende practicar un rugby más dinámico. Las transmisiones se ejecutan a gran velocidad y en una de ellas Calle hizo la cruz a la salida de una melé para abrir la puerta en la zaga de un Vigo en inferioridad. Habían pasado 9 minutos y los burgaleses ya vencían por 12-0. Se avecinaba un partido muy cómodo, aunque el rival también quiso ser protagonista y apretó los dientes para plantarse en campo burgalés.



La actitud y empuje vigués fueron encomiables. Los visitantes se plantaron en la línea de cinco metros y obligaron a los locales a achicar agua en una fase interminable. Los azules merecieron el premio, pero se encontraron con la respuesta castellana a la contra. En una transición más efectiva que precisa los gualdinegros firmaron su tercera conquista, lance en el que Rubén Domínguez se lesionó la mano (17-0).

La situación adelantó la entrada de un Cefe de la Varga que volvió a lucirse con el primer equipo. El canterano actuó de ala y rindió a un gran nivel, adornando su actuación con dos ensayos en la segunda mitad.



También brilló un Juandre Kleynhans que será un hombre clave en el esquema local. El sudafricano ofreció varios chispazos de calidad y rompió la defensa viguesa con su punta de velocidad. En una de esas acciones rasgó la cortina defensiva para servir a Potgieter el cuarto ensayo.



Con el 24-0 y la posterior amarilla vista por el octavo, el UBU Colina Clinic cedió la posesión al Kaleido y subió la línea de presión para asfixiar a un rival tan digno como falto de punch. Fue una pequeña tregua antes de pisar de nuevo el acelerador en el arranque del segundo acto.



Los castellanos saben que tienen todas las de ganar en la guerra de desgaste y aprovecharon su mayor frescura y presencia física para acabar con la resistencia viguesa. Aún en inferioridad, Aristemuño (31-0) amplió la renta en el primer minuto de juego y el mencionado doblete de De la Varga dejó a las claras la rendición de un rival malherido con el nuevo ensayo convertido por Wagenaar ya con el partido roto (50-0).

Los azules aprovecharon la situación para hacer su merecido posado, aunque el último arreón burgalés en el ocaso se tradujo con un ensayo de castigo gracias al empuje de la delantera.





DOMÍNGUEZ PASA POR EL QUIRÓFANO

Rubén Domínguez fue el jugador más perjudicado en la accidentada mañana vivida ayer por el UBU Colina Clinic. El ala local se lesionó la mano en el minuto 20 de partido y, tras ser inmovilizado en el banquillo, por la tarde pasó por el quirófano para corregir la lesión sufrida en un lance fortuito. Jacobo Salvat, médico del Aparejadores RC, fue el encargado de dirigir la intervención.



Afortunadamente, las primeras exploraciones descartan un contratiempo mayor para el resto de los tocados. Eduardo Obregón arrastra una contusión en la zona de la clavícula derecha, mientras que Juandre Kleynhans y Nico Bianco se retiraron con molestias en los isquiotibiales. Pendientes de la evolución de los tres jugadores, en principio podrán competir el sábado en el duelo directo frente al Babyauto Zarautz.