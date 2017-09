Un paseo militar del Universidad Isabel I fue el derbi capitalino frente al Real Burgos. El Promesas endosó un set en blanco a los rojipardillos en un choque sin historia en San Amaro. El combinado de Jairo de la Riva sacó los colores a la defensa anfitriona en una primera mitad para olvidar de los de Guti, que mostraron una vez la fragilidad de una retaguardia que hace aguas a las primeras de cambio.



Los de Castañares sumaron su segunda victoria del curso -la primera a domicilio- frente a un recién ascendido que está pagando caro su estreno en categoría nacional debido a su tardía puesta en escena y falta de rodaje.



Poca historia tuvo el duelo capitalino. Apenas 9 minutos estuvo viva la contienda, justo los que necesitaron los visitantes para abrir la lata de la portería defendida por Pana.



Tras unos minutos de tanteo, con el Promesas tratando de hacerse con la manija en la zona ancha del terreno de juego, llegó 0-1 en la primera aproximación peligrosa de la contienda.



El Universidad Isabel I encontró una autopista por el costado derecho de la zaga del Real Burgos. Por allí se incorporó Gallo sin demasiada oposición para servir un balón al punto de penalti. Allí apareció Soto con la caña preparada para rematar de cabeza y sin oposición y hacer subir el primero de la mañana al tanteador.



El principio del fin para los de Guti. Yello pese a que el tanto les hizo tirar de casta y crear dos oportunidades de peligro en la meta de los naranjas. En la primera Nico, tras girarse en la frontal del área, obligó a estirarse a Álex junto a la base del poste. Y poco después Mota cabeceó en el segundo palo un saque de esquina que desvió el meta visitante a córner.



Pero a partir de ese momento desapareció el Real Burgos debido a la inconsistencia de una zaga que encajaba gol en cada aproximación de su oponente de turno. De hecho, en un abrir y cerrar de ojos el partido quedó visto para sentencia.



En el 18 Cosín sorprendió a toda la defensa rojipardilla con un cambio de orientación sobre Marti, que ganó la partida a Marquina y cruzó el esférico para establecer el 0-2.



Tan solo tres minutos después, con los anfitriones completamente descosidos, Marti hizo el tercero en una acción personal de muchos quilates. Soto robó un balón a Marquina y encaró el área del Real Burgos, donde sirvió un balón interior sobre el extremo zurdo, que sin apenas espació se inventó un sensacional vaselina que superó a Pana y se coló mansamente en la meta rojipardilla.



Yla herida se fue haciendo cada vez más grande con un equipo, el local, que no daba con la tecla para frenar la vía de agua de su retaguardia.



Superado el ecuador del primer acto Gallo, entrando por la derecha, vio la posición adelantada de Pana y no se lo pensó dos veces. Armó su pierna derecha para levantar el esférico por encima del guardameta con un disparo desde unos 25 metros.



Y por si fuera poco el quinto tardó solo cinco minutos en llegar. Otra vez Gallo se deshizo con facilidad de Ionut. Su disparo fue detenido en primera instancia por Pana, que no acertó a blocar el esférico. El mismo jugador recogió el rechace para enviarlo al fondo de las mallas.



Con todo el pescado vendido se retiraron ambos equipos a los vestuarios. Y como era de esperar en la segunda mitad el Burgos Promesas bajó el pistón y se dejó llevar por la corriente.



Wenceslao, que acababa de saltar al terreno de juego, trató de acortar distancias con un disparo desde la frontal que se marchó junto a la base del poste de la meta defendida por Álex.



La réplica de los de Castañares llegó de inmediato de la mano de Soto, que no encontró los tres palos en un disparo lejano con Pana fuera de la portería. Ypoco después pudo ampliar la renta Cerezo, quien se recreó en exceso tras un regate de mérito en el interior del área y perdió sus opciones de disparar sobre la meta de Pana.



El choque se iba apagando sin que el Real Burgos fuera capaz de obtener el premio del tanto del honor. De hecho, sus aproximaciones al área visitante se contaron con los dedos de una mano en todo el choque. Y a falta de 6 minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentado Cosín lanzó a Zamora por el costado diestro. El lateral ganó la línea de fondo y puso un servicio al corazón del área.



Soto se adelantó a su par para rematar el esférico en el primer palo superando a Pana. De ahí al final del choque la escuadra de Guti lo intentó con un disparo desviado de Hugo y con un chut con rosca de Manrique que hizo estirarse a Álex para despejar a córner.