PONTEVEDRA 2

BURGOS CF 1

Árbitro: Montes García (comité madrileño). Mostró tarjeta amarilla a los locales Kevin, Jacobo Trigo, Álex González y Bonilla, así como al visitante Carlos Ramos.

Goles: 0-1, min. 51: Carlos Ramos; 1-1, min. 68: Álex González y 2-1, min. 78: Mario Barco.

Pontevedra: Edu, Miguel, Bonilla, Portela, Bruno, Kevin, Añón, Jacobo Trigo, Mateo, Jacobo (Mario Barco, min. 56) y Eneko (Álex González, min. 56).

Burgos CF: Toni,Andrés, Dani Gómez, Odei, Popa (Fito Miranda, min. 78),Cusi (Álvaro Antón, min. 22), Armiche (Ramiro, min. 60), Carlos Ramos, Adrián,Chevi y Jorge Fernández.

El Burgos CF perdió una gran oportunidad de dar un nuevo paso adelante. Pero en lugar de avanzar retrocedió y no solo por su derrota, sino porque el resto de sus rivales directos puntuaron. En Pasarón hizo lo más difícil.Se adelantó en el marcador y sembró de dudas a un Pontevedra que llevaba 6 encuentros sin marcar y sin ganar.

Sin embargo, saltó al terreno de juego Mario Barco, el jugador más determinante de los gallegos- ausente por lesión en los últimos partidos-. Fue entonces cuando el Burgos CF optó por su perfil más conservador y su oponente se vino arriba apoyado en su líder.

Esa solidez de la que había hecho gala en las últimas semanas se diluyó. En el primer gol faltó contundencia y en el segundo Barco remató a placer en el punto de penalti, algo ilógico cuando el Burgos jugaba en esos momentos con tres centrales.

La clasificación se comprime y es que los de abajo siguen apretando. El cuadro de El Plantío tiene una ventaja de 2 puntos con respecto a la plaza de play-out, mientras que tiene 4 puntos con el Palencia, equipo que marca el descenso, pero que tiene un partido menos.



MALA PRIMERA MITAD

Desde que se inició el choque fue el Pontevedra el que se hizo con las riendas del partido. El Burgos CF comenzó frío, falto de intensidad y chispa, y los agobios pronto llegaron para la meta de Toni Lechuga. No habían pasado ni 3 minutos de partido cuando Eneko tuvo una gran ocasión que mandó por encima del larguero. Un error de Dani Gómez puso en bandeja a los pontevedreses esta primera oportunidad.

El conjunto blanquinegro no acababa de carburar. Tenía problemas en la contención y las llegadas de su oponente eran continuas. A los 10 minutos llegó otro gran susto y en esta ocasión fue un ex burgalesista el que estuvo cerca del gol. Tras una buena jugada por la izquierda Jacobo Trigo remató de cabeza sin oposición.El poste evitó el primero de la tarde.

Fue al cuarto de hora cuando el conjunto de Manix Mandiola se acercó con peligro a la meta gallega. Chevi entró al área con el balón controlado, aunque no pudo ejecutar el disparo.

La lesión de Cusi en el minuto 18 hizo que los de El Plantío se tuvieran que reorganizar con la salida de Álvaro Antón al campo. Carlos Ramos retrasó su posición y fue el recién entrado el que hizo la labor de enganche con la delantera.

El paso de los minutos vino bien al conjunto castellano y poco después de esta primera ocasión fue Carlos Ramos el que lo intentó desde fuera del área, pero Edu atrapó sin problemas. Pese a la mejoría blanquinegra, era el Pontevedra el que tenía la sartén por el mango y fueron los gallegos los que acabaron la primera mitad volcados sobre la meta de Toni.

Se llegó al intermedio después de una primera parte en la que el Pontevedra estuvo un escalón por encima de los burgaleses. Sin embargo, en la reanudación, fue la escuadra castellana la que comenzó mejor.

El cambio de sistema hizo que los de Mandiola dieran un paso adelante y ya en el 48 el cuadro burgalés estuvo muy cerca de lograr el primero. Álvaro Antón se hizo hueco en el área, pero su disparo tocó en un contrario y se fue por la línea de fondo. Fue en el 51 cuando el choque se puso favorable para los intereses castellanos.

Una buena combinación entre Armiche y Jorge Fernández permitió al asturiano meter un buen balón al punto de penalti, donde Carlos Ramos batió a Edu.

El choque se ponía de cara para un Burgos que se adelantaba en el marcador ante un equipo que llevaba 6 encuentros sin ganar y sin marcar.Las circunstancias eran propicias para que el cuadro burgalés lograra un resultado positivo.



SALE MARIO BARCO

Sin embargo la salida al terreno de juego de Mario Barco cambió el decorado. Manix Mandiola decidió dar un paso atrás y pasó a jugar con 3 centrales. Ramiro saltó al campo en lugar de Armiche.

El partido quedó en manos de los pontevedreses, que movieron el banquillo en busca de más pólvora. Los blanquinegros buscaban una contra que cerrara definitivamente el choque.

La presión de los locales se hizo cada vez más evidente y en el 66 un remate de Barco en un saque de esquina supuso el preámbulo del empate. Dos minutos después la falta de contundencia de la retaguardia burgalesa permitió al delantero vasco asistir a su compañero Álex González, que batió en su salida a Toni Lechuga.

El encuentro se enrarecía. La sequía pontevedresa era ya historia gracias a una acción mal defendida por parte del Burgos CF. La presencia de Mario Barco había envalentonado a un Pontevedra que había pasado de la dudas a creer ciegamente en sus opciones de victoria.

La escuadra de la ribera del Arlanzón estiró sus líneas en los minutos posteriores al empate y otra vez Carlos Ramos estuvo muy cerca de hacer el segundo, pero su disparo tuvo una gran respuesta por parte de Edu.

Pese a la tímida reacción, la balanza seguía del lado gallego y en el 78 se confirmó.En una buena llegada por la derecha, Añón puso un buen balón en el punto de penalti, donde Mario Barco marcó a placer.El error defensivo fue de los graves.

El segundo de los pontevedreses provocó un nuevo cambio de sistema y que el Burgos CF buscara a la desesperada la puerta de Edu. Popa salió del campo para que entrara Fito Miranda y los blanquinegros regresaron al 4-4-2. Lo intentaron de todas las maneras posibles, aunque estuvieron escasos de ideas y de fuerzas.El mal ya estaba hecho y nada pudieron hacer para remediarlo. En ese tramo final del choque estuvo más cerca el tercero de los gallegos en una contra que el empate del Burgos.

«El gol del empate es imperdonable»

Manix Mandiola llegó a la rueda de prensa contrariado por el desenlace del choque. Sabía que se les había escapado una buena oportunidad para conseguir otro resultado positivo que afianzara al equipo en la clasificación. «No hemos estado agresivos en el primer tiempo y hemos aguantado como hemos podido. Lo bueno ha sido llegar empatados al descenso. Después hemos cambiado de sistema y el equipo ha creado alguna ocasión hasta que ha llegado el gol», explicó Mandiola.

Explicó los motivos por lo que metió a un tercer central en el campo una vez que el pichichi del cuadro gallego, Mario Barco, estuvo en el campo. «Sabíamos que le iban a buscar, que iban a meter muchos balones al área para buscarle. Nos hemos querido proteger, pero es evidente que no ha servido con amontonar gente en el centro, ya que en el segundo gol nos ha rematado totalmente solo y con los pies en el suelo.Es un error imperdonable», respondió el técnico vasco.

El técnico del Burgos CF no quiso realizar un análisis en caliente de la contienda, aunque tenía claro que algo habían hecho «mal». «Tengo una idea, pero prefiero ver las imágenes para estar más seguro», expuso.

Después de una mala primera mitad en la que el Burgos CF sufrió debido «al alto ritmo que impuso el Pontevedra por las bandas», hubo un cambio en el dibujo blanquinegro.

«Optamos por el 4-4-2 para juntar las líneas y que los centrocampistas estuvieran más estáticos y no tuvieran tanto recorrido.Queríamos que el equipo no fuera tan largo. Posteriormente, teníamos un botín que guardar y como sabíamos cómo iba a ser su juego hemos tratado de reforzarnos, pero no lo hemos conseguido», indicó.

Mandiola opta por mirar hacia adelante y pensar en el siguiente choque, que enfrentará al Burgos con el Racing de Ferrol enEl Plantío.«Lo que tenemos que hacer ahora es analizar lo que ha ocurrido para tratar de corregirlo y que no vuelva a suceder en próximos compromisos», finalizó.