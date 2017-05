UD SOMOZAS 1

BURGOS CF 2

Árbitro: Saéz de Arana (comité vasco). Mostró tarjeta amarilla al local Cristian, así como a los visitantes Andrés, Adrián y DiegoSuárez

Goles: 1-0, min. 1: Arkaitz. 1-1, min. 42: Chevi. 1-2, min. 43: Prosi.

UD Somozas: Molina, Sergio, Isi, Cristian, Baleato (Rami, min. 84), Óscar, Arkaitz, Keko, Pedrosa, Antas y Núñez (Amaro, min. 68).

Burgos CF: Toni, Andrés,Jorge Fernández, Odei, Jorge García, Cusi, Armiche (Diego Suárez, min. 72), Prosi (Ramiro, min.88), Adrián Hernández, Chevi y Fito Miranda (Montero, min. 89).

El funambulismo se ha convertido en una de las aficiones de este Burgos CF. Los blanquinegros cumplieron en Somozas. Consiguieron su objetivo, aunque lo hicieron con el suspense y el sufrimiento como acompañante. El partido tuvo guión de película de terror adolescente. El inicio fue sobrecogedor, aunque se fue arreglando con el paso de los minutos y tuvo un final feliz. A las primeras de cambio llegó el disgusto.Encajar en el primer minuto de juego en un choque en el que tienes la obligación de ganar no es el mejor modo de empezar. Arkaitz, el héroe del último ascenso blanquinegro, dejó helados a los burgalesistas.



El Burgos mostraba esa versión de la que trataba de huir. El debut de Nacho Fernández en el banquillo se complicaba. Su equipo se mostraba precipitado e impreciso y no encontraba soluciones.

Sin embargo, llegó un minuto salvador. El cuadro blanquinegro le dio la vuelta al partido en un puñado de segundos. Marcaron los dos medioscentro, Chevi y Prosi, y el partido cambió.



Entonces surgió una versión más conservadora del equipo burgalés. Nadó y guardó la ropa. Se mostró más contundente en defensa y es que la confianza que aportaron los dos goles en el tramo final de la primera mitad se dejó notar en la reanudación.



La clasificación sigue comprimida, aunque ya llueve menos. El equipo castellano tiene dos puntos más que el Mutilvera, en estos momentos en la posición de play out, mientras que saca 3 al Boiro, el único equipo situado en la zona de descenso que le puede alcanzar. Una victoria el próximo domingo ante el Coruxo sería definitiva y acabaría con los temores.



El choque no pudo comenzar peor para los intereses blanquinegros y es que en la primera jugada Arkaitz, ex jugador del Burgos CF, puso el 1-0 en el marcador.El navarro avanzó con el esférico, se plantó en la frontal del área y batió a Toni con un fuerte disparo.



Saltaban las alarmas, no solo por la momentánea derrota, sino por las sensaciones que transmitía el equipo blanquinegro.Se mostraba timorato, con las ideas poco claras y deambulaba por el césped sin criterio para poner en apuros a unSomozas que cada vez estaba más cómodo.



Las ocasiones de gol eran escasas y las aproximaciones eran gallegas.Así las cosas, al cuarto de hora llegó un nuevo susto.El balón acabó en la portería de Toni, pero el gol no subió al marcador por fuera de juego previo. El Burgos no reaccionaba y se mostraba excesivamente plano.Su juego era previsible y su oponente no pasaba apuros para frenar las aproximaciones burgalesas.



En el minuto 30 el Somozas volvió a marcar, pero le volvió a ocurrir lo mismo que en la anterior jugada y la posición antirreglamentaria del rematador impidió que llegara el 2-0. Keko volvió a avisar en el 36, aunque fue el preámbulo de los mejores minutos burgalesistas. En la primera jugada de verdadero peligro del equipo de Nacho Fernández, llegó el empate.



Fito Miranda puso un buen balón desde la banda izquierda y Chevi batió a Molina para alivio de la parroquia burgalesa. La inercia del gol hizo que el segundo llegara de inmediato. Fue un minuto después.



El balón entró en el área coruñesa y Adrián y Chevi tuvieron la oportunidad conseguir el segundo, pero no acertaron. El esférico regresó a Fito Miranda, jugador que originó la acción, lo puso en el segundo palo y Prosi dio la vuelta a la tortilla.



Se llegaba al descanso con ventaja para los blanquinegros después de una mala primera parte en la que el cuadro castellano estuvo al borde del KO. El Burgos había jugado con fuego y estuvo a punto de quemarse, pero salvó los muebles en la recta final del primer periodo. Quedaban 45 minutos por delante en los que el Burgos CF debía nadar y guardar la ropa. Un tercer gol podría suponer la sentencia, aunque el Somozas no iba a tirar la toalla porque no tenía nada que perder.



Tras el paso por los vestuarios, el Somozas buscó la reacción, aunque se topó con un Burgos más serio y con las ideas más claras. Llevar las riendas en el marcador dio aplomo a los de Nacho Fernández, que concedieron muy poco en labores defensivas. Pese a todo Arkaitz, el hombre más incisivo de los gallegos, estuvo cerca de rematar en el interior del área un buen envío desde la derecha. Los minutos pasaban y el Burgos se mostraba serio y contundente e incluso llegaba con cierto peligro a la meta de Molina. El Somozas quería, pero no podía y las aproximaciones más peligrosas tenían color blanquinegro.



Adrián, tras una buena jugada de Andrés, y Chevi tuvieron la oportunidad de hacer el tercero, pero no estuvieron precisos en sus remates.Se acercaba el final sin que el marcador se moviera. El choque iba decayendo y es que las fuerzas comenzaban a escasear en ambos bandos. El empuje gallego fue disminuyendo y, pese a la incertidumbre del marcador, la parroquia blanquinegra no sufría sobresaltos. No había ocasiones de verdadero peligro y los burgalesistas parecían tener el choque bajo control.



La que pudo llegar fue la sentencia en el descuento y es que la escuadra burgalesa gozó de dos grandes ocasiones para hacer el tercero y dejar el choque cerrado de forma definitiva. Primero fue Chevi el que no estuvo certero en el 92.Se equivocó en la ejecución y su disparo se fue muy por encima del larguero. La última oportunidad del partido la tuvo Adrián, pero tampoco el canario estuvo fino. Segundos después llegó el pitido final y los blanquinegros respiraron aliviados.