A un paso del sobresaliente

BURGOS

Los recién ascendidos necesitan un tiempo de adaptación a la nueva categoría, pero el ritmo imparable de la competición obliga a los novatos a subirse a un tren en marcha. El BigMat Fontecha ha salido airoso del difícil reto planteado en su regreso a una Segunda División B del fútbol sala que no da tregua a los nuevos inquilinos. El Intxaurrondo descenderá a final de campaña y el Graccurris apurará sus opciones de permanencia en una pelea que no incumbe al equipo burgalés.



A falta de ocho jornadas, los arlequinados suman 30 puntos y aventajan en 10 a los puestos de peligro. El BigMat Fontecha Juventud tiene todo de cara para disfrutar de un plácido final de curso, pero Raúl Zamora aboga por amarrar el objetivo cuanto antes. «Tenemos la tranquilidad del deber bien hecho. Aunque sabemos que tienen que pasar muchas cosas para meternos en apuros, queremos conseguirlo cuanto antes», explica el técnico local.



El entrenador arlequinado se muestra «satisfecho» con el rendimiento mostrado hasta ahora por su equipo y valora la privilegiada situación del proyecto en la tabla. «Lo tenemos muy cerca y es importante que no nos veamos apretados», apunta.



El octavo clasificado basa su éxito en la seguridad exhibida como local. No en vano, en casa ha sumado 27 de los 30 puntos conseguidos hasta el momento. Equipos como el Colo Colo, el Zierbana o el Ciudad de Guadalajara han claudicado a su paso por el Polideportivo Círculo y la afición se ha volcado desde el arranque con su equipo. «Que la gente se haya enganchado es importante. Notamos su ánimo y la presión que ejercen. Da gusto ver el pabellón lleno porque en otras canchas no hay más de 25 ó 50 espectadores», indica Zamora.



Sin embargo, el balance de 9 victorias y 3 derrotas acumulado como local contrasta con los tres empates cosechados en 10 salidas. «Es una clave que queda por descubrir», reconoce el entrenador verdiblanco. «En casa somos eficaces y solventes. En cambio, no podemos repetir esa versión como visitantes. A veces hacemos las cosas bien, pero los detalles que en Burgos nos sonríen fuera caen en nuestra contra», resume, para hacer autocrítica. «No podemos hablar solo de suerte. Hay algo más que debemos mejorar», insiste.



El BigMat Fontecha Juventud dispone ahora de una doble ocasión para estrenar su casillero de victorias a domicilio, aunque no lo tendrá fácil. Este fin de semana visita al Segorbe, un rival temible en su feudo. Eso sí, la ausencia de presión libera a un conjunto verdiblanco que aspira a la sorpresa y a sellar cuanto antes su permanencia para dar minutos de calidad a aquellos jugadores que han gozado de menos protagonismo durante el año.