BURGOS CF 2

RACING DE FERROL 1

Árbitro: González Esteban (comité vasco). Mostró cartulina amarilla a los locales Andrés, Odei, Carlos Ramos y ÁlvaroAntón, así como al visitante Bicho.Expulsó con roja directa al jugador del Racing de Ferrol Catalá en el minuto 85..

Goles: 1-0, min. 20: Odei. 2-0, min. 37: Carlos Ramos. 2-1, min. 49: Joselu.

Burgos CF: Toni,Andrés, Dani Gómez, Odei, Popa,Prosi (Ramiro, min. 61),Armiche, Carlos Ramos,Adrián Hernández, Chevi (Álvaro Antón, min. 79) y Jorge Fernández (DiegoSuárez, min. 84).

Racing de Ferrol: Mackay, Juan Martínez (Mendi, min. 46),Maceira, Víctor Vázquez, José Cruz (Bicho, min. 24), Catalá, Armental, Gonzalo, Joselu, Pablo Rey y Dani Benítez (Laro Setién, min. 71).

Importante victoria la que logró ayer el Burgos CF ante el Racing de Ferrol, otro de los equipos al que nadie esperaba en la zona baja de la tabla clasificatoria. El Burgos CF brilló en la primera mitad y posteriormente tuvo que enfundarse el mono de trabajo para que Joselu y compañía no lograran un resultado positivo.



Fueron dos versiones diferentes, pero en ambas el equipo supo competir para que los tres puntos se volvieran a quedar en casa. Yes que El Plantío comienza a ser un fortín. El conjunto burgalesista está mostrando su mejor cara como local y en los últimos encuentros delante de su público, incluida la derrota ante el Racing de Santander, ha rayado a un gran nivel.



Ayer le tocó sufrir, aunque más por el marcador y el rival que tenía enfrente que porque los gallegos tuvieran claras ocasiones.



La escuadra de Mandiola aprovechó los regalos de su oponente en la primera mitad y posteriormente apretó los dientes para evitar la igualada. Aprendió de los errores que cometió en Pontevedra y que le privaron de sumar la pasada jornada.



El equipo trabajó a destajo e incomodó durante los 90 minutos a un oponente de calidad y con multitud de armas ofensivas. Joselu estuvo controlado la mayor parte del choque y solo en los primeros minutos de la segunda mitad se pudo ver a un Burgos CF superado por su adversario.

En su casillero ya figuran 34 puntos y son ya 8 los equipos que tiene por detrás. El colchón con respecto a la posición de play out es ahora de 4 puntos y 7 con respecto al descenso, aunque esta zona la marca el Palencia que tiene un partido menos.



Toca seguir remando, pero el equipo sigue en la senda correcta. No conviene dar nada por sentado, ya que la clasificación continúa muy apretada en la zona baja, aunque el optimismo del entorno burgalesista está justificado. La cifra de los 45 puntos está cada vez más cerca y aún restan 11 jornadas por disputar. Los partidos de Izarra y Lealtad, ambos fuera de forma consecutiva, son los nuevos retos del Burgos CF.



Como estaba previsto Manix Mandiola solo realizó un cambio con respecto al equipo que comenzó en Pasarón. Prosi ocupó la plaza del lesionado Cusi y el sistema fue el mismo. A los blanquinegros les costó entrar en el partido, aunque tampoco el Racing de Ferrol comenzó fino.



Fueron unos primeros minutos de tanteo en los que el miedo a perder estuvo presente. Los puntos eran importantes para ambos y eso se palpaba sobre el césped. Los visitantes buscaban en balones largos a su referencia, Joselu, aunque no acababan de conectar con su jugador estrella.



Pero el Burgos espabiló con el paso de los minutos.Se hizo con el control en el centro del campo y comenzó a hacer daño por las bandas. Chevi fue el dio el primer aviso tras un envío al área de Dani Gómez.



Corría el minuto 12 de partido y a partir de ahí el dominio burgalés se incrementó. Armiche volvió a avisar al cuarto de hora, mientras que dos minutos después Carlos Ramos tuvo en sus botas la primera gran ocasión, pero su remate desde el punto de penalti se fue desviado.



El Burgos era mejor y las dudas en el conjunto ferrolano crecían. La recompensa llegó en el minuto 20. En un saque de esquina botado en corto, Carlos Ramos puso un buen balón en el segundo palo que remató Odei a placer.



El Racing de Ferrol no encontraba el sitio y daba facilidades a un conjunto burgalés que un minuto después del gol tuvo una nueva ocasión, aunque Adrián no pudo superar al portero. Segundos después Armiche se plantó solo delante de Mackay, pero su vaselina acabó en las manos del guardameta.



Tena reaccionó y quitó a uno de sus centrales para dar entrada a Bicho y retrasar la posición de Catalá.Su equipo ganó en consistencia y la balanza en el juego se equilibró. El fútbol se concentró en el centro del campo, aunque seguían siendo los blanquinegros los que tenían la sartén por el mango.



LLEGA EL 2-0

Cuando parecía que el Racing de Ferrol estaba asentado, llegó un nuevo error que permitió a los blanquinegros hacer el segundo de la tarde. Andrés puso un buen balón en el área y Carlos Ramos, totalmente solo, remató de cabeza al fondo de la red.El gol hizo daño a los gallegos y Prosi al borde del descanso estuvo cerca del tercero en una jugada de estrategia.



El choque estaba encarrilado, aunque se preveía que el Racing de Ferrol no había dicho su última palabra. Tena dio entrada a Mendi en el descanso y los visitantes dieron un paso hacia adelante. El nuevo planteamiento se le atragantó al Burgos, que a las primeras de cambió encajó el 2-1.



Mendi asistió a Joselu para que marcara a placer.El choque se complicaba, sobre todo porque el Burgos no encontraba su sitio.Sufría ante un oponente que tenía las ideas más claras, aunque Armiche tuvo la sentencia en sus botas. El canario culminó en el área una acción iniciada por Dani Gómez, pero Catalá sacó bajo palos cuando Mackay estaba ya batido. Poco después fue Joselu el que rozó el empate, pero en esta ocasión su remate no encontró portería.



Fue entonces cuando Mandiola optó por la defensa con 3 centrales.El equipo comenzó a defender mejor y el cuadro ferrolano merodeaba el área de Toni, pero no acababa de crear peligro. Miguel Ángel Tena puso toda la pólvora en el campo y buscó la versión más ofensiva de su equipo, aunque no logró su propósito. Por aproximaciones de peligro estuvo más cerca el 3-1, aunque lo apretado del marcador mantuvo en vilo a una grada que celebró con alegría el nuevo paso adelante de los suyos.