Patxi Salinas iguala el arranque de Carlos Terrazas...

BURGOS

Los tres empates consecutivos del Burgos CF han frenado la euforia en el entorno blanquinegro. La afición contaba con la victoria ante el Gernika (el vestuario también), aunque el cuadro vizcaíno se llevó un punto de El Plantío. Pese a todo, los números que presenta el conjunto burgalesista siguen siendo notables y le mantienen en la zona noble de la tabla clasificatoria.



El ejemplo de que la estadística que presenta el conjunto de la ribera del Arlanzón está al alcance de pocos equipos lo corrobora el hecho de que el arranque que ha protagonizado la escuadra de Patxi Salinas es casi calcado al que tuvo el Burgos CF de Carlos Terrazas en la temporada 2000/01, curso que acabó en ascenso.



Después de 9 jornadas, el combinado de El Plantío también sumaba 19 puntos y había ganado el mismo número de partidos que el actual. Otra de las coincidencias es que también ocupaba la tercera plaza a dos puntos del Amurrio, que era el líder, y a uno del Bilbao Athletic.



La diferencia que existe entre los datos de ambas campañas radica en los goles. Mikel Saizar aún no ha recibido un solo tanto, mientras que después de 9 encuentros Íñigo Arteaga había sido batido en 4 ocasiones.



Otro detalle fundamental se encuentra en la casilla de goles a favor. Aquel equipo que acabó ascendiendo a Segunda División fue capaz de conseguir 17 dianas, mientras que en la actualidad el conjunto burgalesista ha anotado 5 tantos, una cifra pobre.



Es el único ‘pero’ que se le puede poner, aunque es una faceta en la que necesita dar un paso adelante si no quiere que se convierta en un problema. Solo dos equipos del Grupo II, la Peña Sport (2) y el Caudal (3), marcan menos que los blanquinegros. Ambos son conjuntos de la zona baja de la tabla. El cuadro navarro es colista y aún no ha puntuado. Mientras, los asturianos no están en descenso, pero su distancia con la zona de peligro es escasa.



Patxi Salinas señala que es cuestión de rachas y que los goles acabarán llegando. En el horizonte, tres encuentros ante el trío de equipos que, junto a los blanquinegros, ocupan las plazas de play off. Ante este tipo de oponentes la mejor versión blanquinegra debe salir a la luz y recuperar el olfato goleador se convertirá en uno de los objetivos de la escuadra burgalesista.