Patxi Salinas está centrado en la preparación del choque ante el Real Unión. Es el próximo reto de un equipo que después de 6 jornadas ligueras no ha encajado y es el líder en solitario del grupo con 16 puntos. La situación es idílica, por lo que Patxi Salinas apuesta por la continuidad. «Hay que seguir en la línea de humildad, de seriedad, de ser un equipo sobrio, sólido y que mantenga la portería a cero como lo ha hecho hasta ahora. Hay que ser un oponente difícil para los rivales», argumenta el técnico vasco.



Huye de la euforia, aunque entiende la que existe en el entorno. Recuerda que solo han pasado 6 jornadas y que el objetivo es llegar en una buena disposición a la 38ª. «Ser líder a estas alturas no dice nada», advierte el bilbaíno, aunque destaca los aspectos positivos: «Somos conscientes de que estamos jugando bien y que estamos sacando partidos adelante ante rivales muy complicados. El equipo está creciendo en todas las facetas», comenta.



Salinas advierte del peligro del Real Unión, al que define como un rival «serio y trabajado». El preparador blanquinegro señala que el conjunto fronterizo está jugando «mejor en casa que fuera», aunque asegura que irá «a más». «Quizás ahora no esté en su mejor momento, pero cuenta con 12 puntos y es un equipo peligroso y a tener en cuenta. Tiene jugadores experimentados y al final de campaña estarán arriba seguro. Nosotros estamos en un buen momento y esperemos que el de ellos no sea tan bueno», expone.



Su discurso se mantiene con respecto a pasadas jornadas y habla de «respeto a todos los rivales», aunque entiende que en estos momentos de vacas gordas el Burgos CF debe estar más pendiente de su propio juego que del de su oponente. «Vamos líderes, llegamos en una buena trayectoria y tenemos que hacernos fuertes con eso. Para algunos somos el equipo a batir», señala.



La plantilla del Real Unión está plagada experimentados futbolistas «difíciles de contrarrestar en esta categoría y muy peligrosos». El cuerpo técnico blanquinegro trabaja para «frenar» el juego de los guipuzcoanos y aprovechar sus carencias. «Intentaremos hacerles daño en sus puntos débiles y deberemos estar con los cinco sentidos para evitar que nos hagan daño con sus virtudes», declara.



Las palabras del técnico siguen por los mismos derroteros que en el inicio del curso. Insiste en la «igualdad» que hay en el grupo y asegura que son los «matices» los que deciden los encuentros en favor de unos u otros. «Cualquier equipo con el que juegues es peligroso. El Real Unión, por historia, por presupuesto y por jugadores es uno de los equipos fuertes del grupo, por lo que en teoría un encuentro complicado», explica.



EL LATERAL IZQUIERDO

Uno de los problemas que debe afrontar el cuerpo técnico es el de ‘inventar’ un lateral izquierdo. Eneko Zabaleta y Javi Cantero se perderán el encuentro por sanción. «Ha sido lo peor de los dos últimos partidos que hemos jugado», señala Salinas, que aprovecha para dar un tirón de orejas a los suyos. «Ya les he dicho a los chicos que no puede volver a suceder. Las tarjetas no pueden llegar en el 94, cuando el equipo va ganando y en zonas que no generan ningún peligro para el grupo».

Asume que deberá buscar «una variante», aunque no le quiere dar una excesiva importancia. «La plantilla está para algo y tenemos jugadores polivalentes», indica. Las opciones las enumera: «Andrés a pierna cambiada, Ayoze, Julio Rico y Sergio Esteban». Las dos últimas parecen las que cuentan con más opciones. «En función de cómo vaya la semana y del rival nos decidiremos por uno u otro. Veremos en los entrenamientos qué jugador se adapta mejor», concluye.

No descarta que Beobide y Ramón entren en la lista

Ambos futbolistas se han ejercitado con el grupo desde que se inició la semana. Patxi Salinas celebra poder contar con ambos.«Tienen que aportar, nos tienen que dar oxígeno y posibilidades de cambio durante los partidos. Les recibimos con los brazos abiertos y a ver si en dos o tres semanas podemos contar con ellos». Esta respuesta hace prever que será complicado que el domingo estén entre los 18 elegidos, pero posteriormente el técnico no los descarta. «Vamos a ver cómo evolucionan, pero han hecho mucho trabajo por su cuenta. No han parado de trabajar, aunque el problema es que no han hecho fútbol con el equipo. Ramón tiene un ritmo alto de entrenamientos y Jagoba igual está más verde. En cualquier momento los vamos a echar al ruedo, ya que tienen que coger minutos y aportar cosas, ayudarnos. Están con el grupo y cuando les veamos en condiciones entrarán. La mejoría se irá notando día a día. Vamos a ver cómo evolucionan estos días y decidiremos. Si no, la semana que viene podrían estar en condiciones de entrar», explica el bilbaíno.