Pendientes de la desaparación de Pedro Pablo Pichardo

Pedro Pablo Pichardo, saltador triplista cubano, desapareció el pasado viernes de la concentración cubana en Stuttgart. No acudió al entrenamiento matutino y cuando sus compañeros fueron a buscarlo a su habitación se encontraron el cuarto vacío.

Todo apunta a que el atleta de 23 años ha decidido huir de la influencia de la isla caribeña, buscando otro país en el que nacionalizarse y trabajar en otras condiciones. Se uniría así a una larga lista de deportistas cubanos disidentes como ya hicieronOrlando Ortega y Mauris Castillo.

"NO IRÁ A ESPAÑA"

'PPP', así se le conoce por sus iniciales, ya ha sido castigado con ocho años in poder pisar Cuba por deserción, expulsado del equipo nacional y no participará en los Mundiales de Londres. Sin pistas sobre su paradero, parece que permanecerá en Europa, pero segúnAnnimari Korte, periodista y atleta de 100 vallas del FC Barcelona, no se refugiará en España como ya hizo Orlando Ortega.

Pedro Pablo Pichardo who fled Cuba told me he has good "offers" and where he plans to go, but is not going to Spain as many would expect.