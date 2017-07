Pérez Torices y el Grupo De Santiago se dan un margen

BURGOS

Evaristo Pérez Torices deja «en el aire» su continuidad al frente del Grupo De Santiago. El técnico reconoce que, por el momento, no puede garantizar su continuidad después de dos campañas como responsable del equipo. «Necesito descansar y tengo otras expectativas», indica.



El desgaste, sin embargo, no ha afectado a su relación con la entidad. «No quiero que se saquen conclusiones erróneas. En el Basket Burgos 2002 estoy contento, bien atendido, respetado y feliz. Este club, con Miguel Ángel Segura al frente, tiene un gran mérito», zanja.



Otra cosa es que Pérez Torices se plantee otros objetivos. «Esto no va del equipo. Sin embargo, entrenar a un EBA quita mucho tiempo a diario y los fines de semana. Yo tengo mi trabajo y otros intereses que atender en mi vida y ahora mismo no puedo dar una respuesta», señala.



De esta forma, el preparador da vía libre al club para buscar una alternativa al banquillo. Eso sí, sin cerrar la puerta a cualquier desenlace. «No quiero atar de manos al BB2002. Entiendo que ellos se tienen que mover y así se lo he hecho saber al presidente. En septiembre veremos qué pasa. Quizá pueda seguir colaborando de otra manera», plantea Pérez Torices.



Miguel Ángel Segura, por su parte, insiste en que la continuidad del actual entrenador es la primera opción. Con todo, reconoce que el club tiene claro qué camino debe seguir. «Evaristo es muy importante para nosotros, como entrenador y como persona. Estamos muy contentos y muy a gusto con él, pero estas cosas dependen de dos partes y siempre hay que tener preparado un plan B. Tenemos las ideas claras», explica el dirigente.



El Grupo De Santiago disfrutará de un verano más tranquilo después de la incertidumbre vivida el pasado año hasta recuperar la plaza perdida en la cancha. Ahora, el club se lo tomará con calma porque tiene margen para dar forma a su nuevo proyecto.



El primer paso será configurar el cuerpo técnico, con o sin Pérez Torices, y formalizar la inscripción en EBA antes del 17 de julio. Después llegará el turno de los jugadores y de resolver otras cuestiones. Por ejemplo, el BB2002 y el CB Miraflores deberán tratar en las próximas semanas la vinculación que mantienen desde el año 2015.