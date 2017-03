La permanencia, en 11 encuentros

La parte baja de la clasificación en el grupo I de la Segunda División B se ha comprimido en las últimas jornadas. Ninguno de los implicados en la lucha por la permanencia se da por vencido y las distancias son escasas entre los rivales directos. El Burgos CF está metido de lleno en esta pelea, aunque sigue teniendo cierto margen de error. Un notable mes de enero le ha permitido tomar oxígeno y ver la competición con cierta perspectiva.



En estos momentos los blanquinegros cuentan con 31 puntos. Tienen una ventaja de 4 con respecto al Palencia, equipo que marca el descenso, pero que cuenta con un partido menos (tiene que jugar en A Malata ante el Racing de Ferrol). Por lo tanto, la diferencia se podía que dar reducida al mínimo. El equipo blanquinegro tiene en estos momentos 2 puntos más que el Boiro, equipo que ocupa la posición de play out. La derrota en Pontevedra, unido a los resultados del resto de implicados (sumaron todos menos el Somozas) ha provocado que el colchón blanquinegro haya descendido de forma considerable.



Un tropiezo contra el Racing de Ferrol puede provocar que regresen viejos fantasmas a El Plantío. Lo cierto es que este Burgos es más fiable que el de hace dos meses, aunque en el último tercio de temporada todos los equipos de la zona baja experimentan una mejora debido a la necesidad, lo que provoca que la tabla clasificatoria se comprima.



Mandiola recuerda semana tras semana, que la situación es infinitamente mejor que en la primera vuelta. «No hay que olvidar de dónde venimos», recuerda habitualmente el técnico vasco. Sin embargo, es también el propio entrenador el que advierte que no se pueden dormir y que no pueden bajar la guardia. El cuadro burgalesista ha hecho lo más complicado, salir del pozo y convertirse en un conjunto fiable, pero debe rematar la faena en el último tercio de la temporada.



45 PUNTOS

Es la cifra en la que se sitúa la permanencia. Las cuentas son claras y al Burgos le restan 14 puntos por conseguir para alcanzarla y respirar tranquilo. Quedan 11 partidos, lo que supone 33 puntos. Así las cosas, los burgalesistas necesitan sumar casi el 43%. Si el equipo burgalés mantiene el nivel es una aspiración asumible, ya que supondría ganar 4 partidos y empatar otros 2, por ejemplo. El reto está al alcance del actual Burgos CF, aunque deberá hilar fino, ya que el calendario tiene su dificultad.



El cuadro de Manix Mandiola jugará 5 partidos como local y 6 como visitante. Estas próximas jornadas son vitales para el futuro blanquinegro y es que el domingo recibe en El Plantío al Racing de Ferrol y posteriormente afronta dos salidas de forma consecutiva, Izarra y Lealtad. De lo que suceda en estos 3 próximos partidos dependerá el tramo final de Liga para los burgaleses.



Visitarán El Plantío rivales tan complicados como la Cultural Leonesa, primero en la tabla, o el Real Valladolid B, quinto. En cuanto a los encuentros a domicilio destaca el que afrontará el conjunto burgalés contra la Ponferradina en El Toralín dentro de 7 jornadas.



El Burgos CF confía en llegar al tramo final de la temporada con los deberes hechos, ya que de lo contrario se jugaría su futuro ante rivales directos. El 30 de abril visita al Somozas (antepenúltima jornada), que puede estar desahuciado para entonces, la semana siguiente recibe al Coruxo y cierra la competición regular en el feudo del Boiro, mal escenario para llegar la obligación de ganar.