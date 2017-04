Un piloto de 17 años pierde las dos piernas en un dramático accidente

La tragedia se cruzó en la vida de Billy Monger. En la carrera del pasado domingo, el joven piloto de la F4 británica colisionó frontalmente con el monoplaza de Patrick Pasma, que se encontraba parado en la pista. Su equipo, JHR Devolopments, ha comunicado que se le han amputado las dos piernas.

El choque fue tan brutal que sacar al piloto del monoplaza fue una odisea. Tras casi dos horas, las asistencias consiguieron extraerlo de su coche y lo trasladaron al Queen's Medical Center en helicóptero. La preocupación sobre el estado de salud de Monger crecía a cada hora que pasaba tras el accidente ya que no llegaban novedades. El silencio hacía temer lo peor.

AYUDA PARA BILLY

Finalmente, se cumplieron los peores pronósticos con el comunicado de su equipo que informa de la amputación de ambas piernas. Billy está en una condición crítica, pero estable. "Sus signos vitales están progresando en la dirección correcta", reza elcomunicado. "Debido a las lesiones, las piernas de Billy han tenido que ser amputadas. Esperamos que despierte del coma inducido en los próximos días".

Para ayudar en todo lo que sea posible a Monger y a su familia, JHR ha lanzado una campaña de recaudación de fondos que ya ha superado el objetivo inicial de unos 300.000 euros. El mundo del motor (entre otros Lewis Hamilton) quedó conmocionado con el accidente y se ha volcado con el piloto en las redes sociales y en la recaudación.

Thoughts and prayers are with you and your family, @BillyMonger

So proud of Us Motorsport world!! All in 12H!! Im sure this will be a massive motivation for billy when he wakes up! Lets keep going pic.twitter.com/yoHTHra0K9