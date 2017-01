El Plan Director aboga por la concentración de infraestructuras

Burgos cuenta ya con un Plan Director de Instalaciones Deportivas. Los técnicos del Servicio Municipalizado han realizado en los últimos meses un minucioso informe de diagnóstico del estado de las infraestructuras de la capital, del que se extraen varias conclusiones significativas.

Entre las más destacadas el documento pone de relieve las carencias existentes en un buen número de instalaciones, el elevado nivel de uso de las mismas y la necesidad de que la clase política defina un modelo claro de actuación tendente a determinar las prioridades: el correcto mantenimiento de las ya existentes o la inauguración de otras de nueva planta. Y más aún: la apuesta por la concentración de las inversiones en grandes complejos atendiendo a un criterio economicista que permita reducir los costes de funcionamiento o dotar a todos los barrios con las infraestructuras requeridas.

El Plan Director, que responde a un acuerdo plenario del pasado mes de abril tras una propuesta al Pleno de Imagina Burgos, pone de manifiesto que la capital «cuenta con un parque de instalaciones deportivas sobradamente por encima de las necesidades de una población de 178.000 habitantes» según explicó la responsable municipal de Deportes, Lorena de la Fuente.

El trabajo estudia de forma pormenorizada y en cada uno de los cinco distritos de la ciudad, el estado de la situación teniendo como baremo la norma NIDE (un criterio fijado por el Consejo Superior de Deportes que establece unos niveles mínimos de instalaciones en función del número de habitantes), centrando la investigación en tres tipos de infraestructuras: piscinas; campos grandes (fútbol, rugby y pistas de atletismo) y campos pequeños (polideportivos y otros).

«De forma general estamos por encima de lo establecido. Es cierto que hay zonas más desabastecidas, como la Centro y Este», sostiene De la Fuente, en el caso de los campos grandes. En este sentido se concretan posibles actuaciones como campos de fútbol en la zona del Silo y en la parcela del polideportivo San Pedro y San Felices.

Del mismo modo, estima que no hay una necesidad de construir nuevos pabellones en la capital.

El Plan Director realiza también una serie de recomendaciones para mejorar la situación, como la elaboración de un «reglamento de uso y un plan de mantenimiento de las instalaciones con los suficientes recursos para su funcionamiento, absolutamente necesario en el caso del Coliseum, ya que desde su puesta en marcha no se ha dotado de los medios suficientes para su optimización», así como la necesidad de llevar a cabo estudios de viabilidad de las nuevas instalaciones que se pretendan construir.

Y por último pormenoriza, caso por caso en el estado de cada una de las 19 infraestructuras deportivas gestionadas por el SMD. Tan solo alguna de las de construcción más reciente, como el Esther San Miguel, el remodelado Lavaderos y Pisones, se salvan de la quema de las reformas necesarias.

Así las cosas, se propone una remodelación en profundidad del complejo de San Amaro (conclusión de las obras del campo de rugby y sustitución del pavimento de la pista de atletismo), construcción de vestuarios en los pabellones de San Pedro y San Felices, Javier Gómez, Cívico Río Vena -donde también urge la reparación de la cubierta- las pistas de tenis de Río Vena, Pallafría o el complejo del José Manuel Sedano; remodelación integral del Mariano Gaspar, sistema de calefacción del Carlos Serna o la realización de obras de calado para la mejora de las piscinas, de verano y las cubiertas, de El Plantío, entre otras.

Próximas actuaciones

De la Fuente asegura que esta última parte representa una especie de «carta a los Reyes Magos». «Tenemos ya un diagnóstico de la situación. Ahora tenemos que invertir los fondos existentes con cabeza para su mejor funcionamiento y gestión. La idea es concentrar los recursos en seis grandes complejos para que los costes de funcionamiento y personal sean menores», explica la concejal.

Con respecto a las que a su juicio deberían ser las actuaciones que tendrá que llevar a cabo el equipo de Gobierno en los próximos años establece las intervenciones en el polideportivo de San Pedro y San Felices -todavía no tiene proyecto-, el vaso de la piscina familiar de El Plantío, los vestuarios y la enfermería del Coliseum o la cubierta del Talamillo. Preguntada por cuáles podrían ser las actuaciones que se podrían llevar a cabo en 2017, señala las tres últimas señaladas anteriormente, porque son las que están ya más avanzadas.