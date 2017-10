Plaza: «El San Pablo se merece un aplauso brutal de Málaga»

BURGOS

Para el San Pablo Burgos la visita a una cancha como la del Martín Carpena supone un acontecimiento extraordinario. Para el Unicaja, por su parte, la visita de un recién ascendido a las 21,30 horas de un día laborable puede suponer un trámite incómodo en mitad de un calendario tan cargado.



Los burgaleses exprimirán al máximo el factor sorpresa. Sin embargo, el técnico del conjunto malagueño no caerá en la trampa fácil. Joan Plaza sabe de la importancia de la motivación en un día, a priori, asequible para su equipo. Por eso, insiste en atraer la atención del vestuario y de la afición. «Me gustaría que la gente viniera y que fuera una fiesta. Hemos de venir contra equipos recién ascendidos con todo el respeto del mundo», subraya, para hacer hincapié en la importancia del partido.



Además, Plaza aprovecha la ocasión para poner en valor la trayectoria del San Pablo Burgos y del baloncesto local en la última década. «Burgos se merece un gran aplauso brutal del público de Málaga después de tantos años perseverando para subir a la ACB», indica.



El técnico quiere a un Unicaja enchufado y a una afición metida en un partido en el que los visitantes sueñan con la épica. «Burgos merecía durante mucho tiempo estar en ACB y ojalá se consolide, pero me gustaría que aquí estuvieran los 8.000 abonados», apunta.



Con el deseo de que el pabellón «esté lleno», el rival de turno del combinado burgalés asume el papel de favorito para dar continuidad a su buen inicio.



Los andaluces ni siquiera necesitaron la mejor versión de sus estrellas para imponerse en una cancha tan complicada como es la del Murcia (McCallum y Shermadini apenas jugaron 14 minutos). Ahora no pueden fallar ante un recién llegado.



«Quien crea que va a ser un rival fácil es que no saben de qué va esto. Tienen talento, con un banquillo aparentemente menos profundo y con menos nombres que el nuestro, pero la historia está llena de gente que creía que los partidos estaban ganados», advierte el preparador del conjunto verde.



Plaza destaca la versatilidad del equipo azul para trabajar «en distintos niveles defensivos», ya sea en zona, individual o con presión. Además, pone el foco en Thompson, «un jugador muy importante» para los burgaleses que el Unicaja intentará frenar.