Con un poco basta

BURGOS CF 2

ARANDINA 1



Burgos CF: Diego García, Sergio Esteban, Eneko, Álvaro Campos, Ayoze (Borda, min. 60), Cusi, Pablo Renedo (Andrés, min. 60), Pablo del Álamo, Ángel Revilla (Abel, min. 60), Xabi, Manzano.

Arandina CF: Viti, Ruba, Luque, Piña (Iñigo, min. 85), Pablo, Fer, Bruju, Kali (Rober, min. 68), Rodri (Miki, min. 79), Zazu y Lucho.

Árbitro: Gámez Illera (colegio castellano-leonés).

Tarjetas amarillas: A los locales Eneko, Xabi y Sergio Esteban y al visitante Pablo.

Tarjetas rojas: No hubo.

Goles: 0-1, min. 6: Fer; 1-1, min. 63: Cusi; 2-1, min. 75: Xabi.

BURGOS

El Burgos CF jugará la final de la fase regional de la Copa Federación después de eliminar a una Arandina que tuvo el pase en su mano. El bloque de El Montecillo se adelantó en un partido anodino, resuelto por los blanquinegros gracias a la tímida reacción protagonizada en la segunda mitad.



Cierto es que el choque no ofrecía muchos alicientes. Así, fueron los visitantes quienes pusieron más de su parte en una primera mitad en la que el Burgos CF no estuvo sobre el terreno de juego. Los amarillos salieron con las ideas claras ante un conjunto local replegado y que solo contó con un indiscutible, el sancionado Eneko.



El conjunto de Rojas propuso y tuvo su premio en el minuto 6. Se adelantó en un córner que los blanquinegros no acertaron a despejar. Un toque de atención que no sirvió para desperezar a los de casa.

Sin ritmo ni chispa, el Burgos CF fue incapaz de encadenar dos acciones positivas con el balón en los pies. La Arandina interpretó la situación para hacerse dueña del juego, aunque no generó ocasiones claras de gol. Los locales tardaron 30 minutos en presentarse en el área contraria, en un lance que llegó tras un mal despeje ribereño.



Con el paso del tiempo los de El Montecillo se apoyaron en la contra para sentenciar a un Burgos que dio un pequeño paso al frente tras el descanso. No fue una gran reacción pero, al menos, le metió más ritmo. Así, el empate llegó justo en el momento en el que Salinas dio entrada a Andrés, Abel y Borda. Fue también en un córner. Cusi, en el segundo palo, igualó el marcador.



Sin necesidad de apretar, los blanquinegros ganaron presencia ante una Arandina que nunca renunció a sus opciones. Piña lo intentó desde el centro del campo y después Fer cabeceó a bocajarro, pero se encontró con Diego. El partido caminaba hacia la prórroga, hasta que en el 75 Xabi presionó la salida del conjunto amarillo para robar el balón y batir al portero Viti.