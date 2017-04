«Por momentos hicimos un partido deplorable»

BURGOS

El técnico del Burgos CF realizó una lectura positiva del punto conseguido, aunque no ocultó las muchas carencias que demostró su equipo sobre el terreno de juego. «Dentro de lo malo, doy por bueno el punto. Tras el empate hubiera pitado el final. No lo estábamos haciendo nada bien, no aprovechamos nuestras ocasiones. Bueno, sí en la primera mitad cuando con una y media hicimos un gol. Estuvimos solo bien los primeros minutos de la segunda mitad, pero luego, como nos ha pasado muchas veces, nos desinflamos y fuimos un equipo blando y nervioso. Y enfrente teníamos un buen equipo que ha sacado tantos puntos fuera no por casualidad», explica.



El preparador de Eibar mostró su malestar sobre todo por la acción que les costó el segundo gol. «El primero nace de un cúmulo de errores y un fallo en el despeje de Popa. Pero el segundo es imperdonable. No se hizo lo que tenemos trabajado. No podemos esconderlos y dejarles pasar. Es inaceptable que esto ocurra, pero somos esto, llegamos hasta ahí».



El técnico vasco justificó el cambio de Popa en el hecho de que el Tudelano jugaba ya en esos momentos «con solo un punta». «Nos sobraba un central y quería acumular más hombres arriba para acompañar a Adrián y jugar más ofensivos. A pesar de haber hecho un partido por momentos deplorable tuvimos varias opciones con el empate en el marcador para haber hecho el 2-1», matiza.

Y resta hierro a la dificultad de sus dos próximos compromisos. «Yo firmaba perder los dos si supiera que iba a ganar los tres siguientes», asegura.



Íñigo Valencia

Por su parte, el preparador del Tudelano, Íñigo Valencia, lamentó lo ocurrido en los últimos minutos del choque. «Jode que se te escapen dos puntos en el descuento. Pero valorando el partido con frialdad es posible que el empate sea el resultado más justo porque hubo una parte para cada equipo. En la primera fuimos nosotros mejores, tuvimos mucha más claridad, pero en la segunda, sobre todo en los primeros minutos, perdimos el control y el Burgos CF nos desarboló de salida».

El técnico navarro asegura que los resultados de sus rivales en la jornada del sábado pesaron a los dos conjuntos. «Había una gran tensión que nos pesó a los dos. El final de temporada va a ser muy complicado porque los de abajo están ya con 38 puntos y creo que tendremos que llegar al menos a 46 para salvarnos. Y la lucha por evitar el play-out se presenta muy dura».