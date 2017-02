Preocupa la lesión de Cusi

El Burgos CF está pendiente de la evolución de los dos hombres que acabaron tocados el choque ante el Pontevedra, Cusi y Fito Miranda. El pivote cántabro es el que más preocupa. Se tuvo que retirar del campo a los 18 minutos. Su problema es en el gemelo y parece que viene provocado por un golpe.

Ayer se le pudo ver en El Plantío con muletas y está a la espera de que le realicen diversas pruebas para conocer con exactitud el alcance de su lesión. Uno de los temores es que padezca una rotura de fibras, lo que le alejaría varias semanas de los terrenos de juego. Por lo síntomas, existe la probabilidad de que así sea.

El problema es que en la plantilla no hay un jugador de su perfil. Ninguno de los medioscentro tiene sus mismas características y el equipo le echa de menos sobre todo en labores de contención. Su dominio del juego aéreo y su ayuda a los centrales le hacen un futbolista importante en el ámbito defensivo. De momento, el cuerpo técnico no quiere pecar de pesimismo, aunque sabe que si no puede contar con él en los próximos partidos el potencial del equipo disminuirá.

En el choque amistoso del pasado miércoles ante el Real Valladolid, Manix Mandiola probó con Popa en esta posición. El jugador rumano cumplió y se puede convertir en una opción en el caso de que Cusi tenga que estar varios encuentros de baja. Carlos Ramos ocupó su plaza en Pasarón, aunque sus características son otras diferentes. Si la ausencia de Cusi se confirma quizás Mandiola deba optar por un plan B en cuanto a la forma de juego.



FITO MIRANDA

El jugador catalán saltó al terreno de juego en el minuto 78, nada más que el Pontevedra logró el 2-1. En el tramo final del choque sufrió una dura entrada que estuvo a punto de no permitirle acabar el encuentro. Un jugador pontevedrés le golpeó en el pie de apoyo y el tobillo se le torció. Ayer no se ejercitó junto a sus compañeros y le realizaron una ecografía. Todo indica que se trata de un esguince, aunque es un diagnóstico que se debe confirmar en los próximos días.

En estos momentos tiene inflamado el tobillo izquierdo, aunque el cuerpo técnico quiere ser optimista en su caso. No está descartado que esté a disposición de Mandiola para el choque del domingo ante el Racing de Ferrol. No obstante, todo dependerá de la evolución de su lesión.

Asimismo, Prosi se ejercitó con aparente normalidad junto a sus compañeros y se espera que Montero se vaya incorporando paulatinamente al grupo.



DESCANSO

Como suele ser habitual todas las semanas, la primera plantilla blanquinegra descansará hoy para regresar a los entrenamientos mañana. Será entonces cuando comience a preparar el choque que el próximo domingo le enfrentará con el Racing de Ferrol en El Plantío (17,00 horas).