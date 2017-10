Preparados y reforzados

BURGOS

El San Pablo Burgos mantiene la sonrisa. No tiene motivos para estar triste el equipo azul. Asimilado con tranquilidad el revés sufrido en el estreno, la competición pondrá a prueba la progresión del colectivo en este inicio de campaña.



Hay margen para ver sobre la pista la mejor versión de un equipo que, en el fondo, se ha quitado un peso de encima. «El postpartido del domingo fue un poco traumático», reconoce Diego Epifanio ‘Epi’. Y es que el ambiente estaba sobrecargado de emociones. «La gente tenía muchas ganas de agradar. Había muchas expectativas y autoexigencia por parte de todos», reconoce.



El Iberostar Tenerife mostró su superioridad, un «mazazo» que no debe empañar el trabajo realizado por un proyecto con objetivos muy diferentes a los del cuadro canario. «El equipo compitió bien durante muchos minutos, pero hubo nervios y ansiedad», reconoce un Epi que alabó la actitud de los suyos. «Luchamos por cada balón y perdimos ante un gran rival que hará una gran temporada», zanja.



El San Pablo Burgos pasa página y se centra en superar una semana «atípica», en la que disputará dos partidos en menos de 72 horas en la otra punta de la península. «Hay que asumirlo. Desde el principio de temporada ya sabíamos que sería así», apunta el técnico para restar trascendencia al engorro logísitico. «Lo hemos planificado de la mejor manera posible y viajamos con muchas ganas», apunta.



Será la primera gran prueba del proyecto lejos del ruido del Coliseum. A pesar de la carga emocional que supone competir en casa en este arranque, Epi siempre quiere jugar cerca de los suyos. «Hacerlo como visitante tiene el handicap de no contar con nuestro público», señala, para piropear una vez más a la grada. «El otro día demostraron que será la mejor afición de la liga y el equipo se va a encontrar muy a gusto en casa», avanza.



Sin embargo, la situación requiere adaptarse a todos los terrenos. «Jugar fuera es muy difícil en una liga tan competitiva y el Carpena nos pondrá las cosas muy difíciles», reconoce.



¿Cómo se puede sorprender a un rival sin fisuras aparentes? Lo tiene complicado el conjunto burgalés ante un Unicaja «con mucho talento individual en todas las posiciones». De hecho, Epi comienza a nombrar las virtudes del adversario, pero llega un punto en el que se detiene porque derrocha calidad. «Cuenta con una pareja de bases muy buena. Alberto Díaz es la envidia de todos los equipos y han acertado con McCallum», empieza, para pasar por Nedovic, Salin... «todos son extraordinarios jugadores. No quiero ni contar lo que tienen en el interior», zanja.



Además, el Unicaja destaca por su fortaleza en retaguardia. «Joan Plaza consigue que sus equipos siempre defiendan bien. Son intensos, tienen buen criterio y toman las decisiones correctas», explica el técnico. Un cóctel letal para los rivales. «Si unes el talento con su capacidad defensiva te queda uno de los equipos más difíciles de la liga», explica.



El de hoy será un test perfecto para subir el nivel físico después de los problemas vividos en la pintura el pasado domingo. «Ya contra el Tenerife competimos durante muchos minutos de tú a tú. Tenemos que adaptarnos a esas situaciones, ser más físicos y pensar que la defensa acaba cuando tenemos el balón en nuestro poder», concluye.