El primer día del resto de su nueva vida

BURGOS

En plena vorágine y en mitad de un ruido ensordecedor vuelve, por fin, el baloncesto. El de hoy no es un día cualquiera. Es el día. El momento más esperado, la hora de cobrar la recompensa merecida ya en 2013 y negada hasta en tres ocasiones. A la cuarta será la vencida para el aficionado burgalés, el cual saboreará al máximo el estreno de la ciudad en el universo ACB.



Son muchas las emociones concentradas en los anillos del Coliseum, más de las deseadas por un San Pablo Burgos obligado a lidiar con todos los elementos extradeportivos que rodean al encuentro a disputar a partir de las 12,30 horas. La remozada plaza de toros será una olla a presión, una expresión ya sobada que en este caso es una metáfora perfecta de lo que se vivirá hoy en el improvisado pabellón deportivo.



Bastante tienen la plantilla y el cuerpo técnico azul con medirse al Iberostar Tenerife como para contagiarse de un ambiente sobrecargado. Trabaja el equipo local para abstraerse y poner toda su atención en un debut de alto nivel.



Los azules se las verán con un viejo conocido de El Plantío en su puesta en escena en la máxima categoría. El Iberostar Canarias se ha asentado en el segundo peldaño del escalafón y no dará concesión alguna a un recién ascendido que promete batalla.



Las cosas han cambiado mucho desde que los aurinegros se incorporaran a la elite en el año 2012. Los visitantes, recientemente proclamados campeones de la Copa Intercontinental, llegan a la cita con la vitola de favoritos. Un aspecto que nada importa a un San Pablo Burgos consciente del reparto de roles asignado en la liga antes de tomar la salida en la competición.



El CB Miraflores ha vivido tres meses de locura. La sobredimensión adquirida por el club, las mil y una obligaciones organizativas y administrativas, la avalancha de socios, las obras del Coliseum, la expectación generada... a buen seguro el equipo local hubiera deseado otras condiciones durante su preparación.



Sin embargo, la actitud mostrada por la plantilla en los entrenamientos y el rendimiento protagonizado a lo largo de la temporada permiten al proyecto llegar con buenas sensaciones a la hora decisiva.



El grupo se siente listo para el desafío y sabe que contará con el incansable apoyo de más de 8.000 espectadores arremolinados en torno a la pista para empujar a los suyos hacia la orilla en una tan travesía fascinante como complicada.



El deporte burgalés exprimirá un año histórico con dos premisas innegociables: disfrutar de la experiencia al máximo y echar el resto para que la de hoy sea la primera jornada de muchas temporadas como equipo de ACB. De momento, solo cabe pensar en Tenerife. Que no es poco.