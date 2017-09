La primera gran reválida

BURGOS

Nadie la arrebatará al Burgos CF lo conseguido hasta el momento en un inicio de temporada histórico. El club blanquinegro se ha sacudido las dudas acumuladas en los últimos años para sentirse protagonista destacado en la Segunda División B. El buen rendimiento mostrado en las cuatro primeras jornadas alimentan la ilusión de un proyecto que hoy debe superar su primer examen de nivel del curso.



La visita del Logroñés (El Plantío, 18,00 horas) determinará cuál es el potencial exacto de un Burgos CF dispuesto a superar con nota el desafío. Los locales competirán de tú a tú con uno de los favoritos a disputar el play off de ascenso, un compromiso exigente que puede catapultar a los castellanos.



El riojano es un bloque de cuidado y los blanquinegros extreman las precauciones. No en vano, Patxi Salinas ya advirtió días atrás que su equipo se enfrenta a uno de los «cocos» de la categoría. El técnico del Burgos CF destaca que el conjunto rojiblanco es un «equipazo» y resalta que practica «un fútbol combinativo muy bueno», apoyado en sus «individualidades» y en una plantilla «muy larga con jugadores de Segunda B de los buenos».



No le faltan alicientes a un encuentro en el que el Burgos CF jugará sus bazas. Derrocha confianza en sus posibilidades la escuadra de El Plantío, reforzado en su planteamiento por la solidez mostrada en retaguardia y la efectividad disfrutada ante el marco rival.



Los locales tienen «armas» suficientes para contrarrestar el potencial de un Logroñés que aspira a ser el primer equipo en batir la portería de Saizar en el campeonato liguero. El Burgos CF es el único club de la Segunda B que aún no ha encajado goles después de cuatro jornadas disputadas y Patxi Salinas aboga por mantener esas virtudes sobre el terreno de juego. «Somos un rival difícil de batir», valora.



De hecho, el Burgos CF no tiene inconveniente en ceder protagonismo al Logroñés. «No le importa no tener la pelota. Se repliega bien y sus contras son muy poderosas», recuerda el técnico riojano, Sergio Rodríguez, en palabras recogidas por larioja.com.



Los locales se sienten cómodos cediendo el papel de favorito a un rival cuyo potencial es innegable. Ambos comparten liderato con el Mirandés y se presenta un duelo bonito entre el segundo máximo realizador del Grupo II y la mejor defensa de la categoría.



El Burgos CF contará una vez más con su bloque habitual en esta arranque de temporada. Y es que Patxi Salinas asumirá por quinta semana consecutiva los efectos de las bajas por lesión de Beobide, Adrián y Blázquez. De esta forma, jugadores jóvenes como Manzano o Del Álamo formarán de nuevo en la convocatoria blanquinegra a la espera de una oportunidad.