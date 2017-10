Primero, el Gernika

BURGOS

El Burgos CF acelera en su preparación para afrontar con las mayores garantías posibles una fase importante del calendario. Los blanquinegros necesitan la victoria frente al Gernika antes de centrarse en el derbi provincial ante el Mirandés del próximo sábado. Todo, salpicado con el inoportuno partido de Copa Federación frente al Ávila del miércoles 18.



Ante esta situación, los blanquinegros optan por ir paso a paso. El bloque de El Plantío no puede fallar esta jornada frente al Gernika después de encadenar dos empates consecutivos. El vestuario se muestra tranquilo y confía en sus posibilidades. «El punto frente al Arenas será positivo si ganamos el domingo», señala Eneko Zabaleta.



El lateral, sin embargo, advierte de las dificultades a salvar. «Este tipo de encuentros nunca son fáciles», apunta. «Da igual contra quién juegues porque en esta liga todos los equipos son muy complicados», añade el vizcaíno, centrado en este peligroso compromiso. «Lo primero es pensar en lograr los tres puntos del domingo y el partido del Mirandés ya se verá después», zanja.



El Burgos CF ha caído hasta la tercera posición de la tabla, pero se siente fuerte y apuesta ciegamente por su planteamiento. «Somos competitivos», remarca Eneko Zabaleta. «No importa contra quién juguemos, el tipo de césped o el estadio. Nos amoldamos a todo y eso dice mucho de nosotros», valora.

Solo los problemas acumulados para marcar frenan a un Burgos CF sólido y seguro en tareas defensivas.



Sin embargo, el defensa no se muestra preocupado ante la poca pegada mostrada hasta el momento por el proyecto. «Se habla de falta de gol, pero yo creo que es un tema de rachas», comenta el jugador, quien destaca la importancia de mantener la portería a cero como hasta ahora. «Teniendo en cuenta eso, con un número mínimo de goles nos debe servir para ganar», subraya.



El vizcaíno es una pieza fundamental del proyecto blanquinegro. Solo la sanción de dos partidos tras la roja vista frente al Logroñés -«me equivoqué», reconoce- le apartó del once inicial del Burgos CF. «Me he acoplado muy bien al proyecto. Mis compañeros me han ayudado en todo momento y el míster ha confiado en mí. Se lo agradezco», dice.



El Burgos celebra la incorporación al grupo de Beobide y Adrián, aunque debe recomponerse una vez más debido a las bajas por sanción de Adrián Cruz y Borda. «Cuanto más jugadores seamos, mejor», señala Eneko, tranquilo ante las circunstancias. «Las sanciones forman parte del fútbol y cada jugador que sale al campo lo hace bien. No nos debemos preocupar por eso», concluye.