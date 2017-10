BM FONTECHA JUVENTUD: 0

TAFATRANS

Árbitros: Sanz Moreno y Miguel Lucas. Mostraron tarjeta a amrilla al local Pablo, así como a los visitantes Xabier y Matute.

Goles: 0-1, min. 36: Lorente. 0-2, min. 40: Juan Carlos.

BigMat Fontecha Juventud del Círculo: Celorrio, Álex, Poves, Jesús, Mario equipo inicial-, Ercilla, Rodri, Fer, Isra y Cremer.

Tafatrans: Alberto, Natxo, Aitor, Juan Carlos, Lorente -equipo inicial, Pablo,Xabier, Echapere, Sergio y Matute.

El BigMat Fontecha Juventud del Círculo sigue sin carburar y sus problemas aumentan en casa. Lo que en pasadas campañas se convirtió en un fortín ha pasado a ser el talón de Aquiles de un equipo que no encuentra el camino y que ayer encajó una nueva derrota, la quinta después de 8 jornadas. De los 5 puntos que el cuadro castellano tiene en su casillero, 4 los ha logrado como visitante. Ayer buscaba un punto de inflexión que le aportara confianza y serenidad de cara a próximos compromisos, pero consiguió justo lo contrario.



RamónHerreros ‘Chino’ no encuentra la tecla para que los suyos funcionen al nivel esperado. Ayer no fueron inferiores a su oponente, pero les faltó puntería. Cuando el choque entraba en los minutos finales llegaron los dos goles navarros, el último a falta de un segundo para el final y con el conjunto local volcado y con portero jugador.



Fue un partido igualado que volvió a caer del lado visitante, algo que se está convirtiendo en costumbre en los partidos de los verdiblancos. La escuadra arlequinada mejoró sus prestaciones en la segunda mitad, pero acabó sucumbiendo ante un oponente que siempre tuvo las ideas muy claras.

El Juventud debe cambiar el paso, enderezar un rumbo que no le permite mirar hacia arriba y le mantiene muy cerca de los puestos de descenso.



Al BigMat Fontecha le costó entrar en el partido, lo que aprovechó el conjunto de Tafalla para crear las primeras ocasiones de peligro. La primera llegó poco después del primer minuto con Lorente de protagonista. Los de casa trataron de reaccionar y Mario y Poves pusieron aprueba al guardameta visitante, que respondió bien.



Al Juventud le costaba llegar y se sentía incómodo ante la presión de un rival que tenía más chispa e identidad. Las oportunidades eran escasas, pero era el Tafatrans el que mandaba y el que daba más sensación de peligro.Se llegó al descanso con el marcador inicial y con todo por decidir.

El paso por los vestuarios sentó bien al conjunto burgalés, que dio un paso hacia adelante. Comenzó mandando con su oponente buscando la sorpresa en las contras.



Jesús tuvo una gran ocasión en el 25 y solo ante Alberto no acertó a batirle. También Pablo tuvo una buena ocasión tras un disparo de Poves, pero tampoco pudo con el portero navarro. La mejoría era evidente, pero no se reflejaba en el marcador.



El Tafatrans no renunciaba a nada y a la media hora Echapere estuvo cerca de hacer el primero en una contra. La respuesta del Juventud fue contundente, pero Ercilla, otra vez solo delante de Alberto, no definió con acierto.El intercambio de golpes era continuo y Lorente, después de deshacerse de todos los rivales que le salían al paso, incluido Cremer, mandó el balón al palo.



Fue el preludio del 0-1.En esta ocasión Lorente no perdonó después de una buena jugada de Aitor.El choque se complicaba, sobre todo porque solo faltaban 4 minutos para el final. Chino puso de inmediato el portero jugador, aunque el conjunto verdiblanco no encontraba el camino.



Jesús buscó el empate con un duro disparo desde la frontal, pero Alberto repelió el lanzamiento. A falta de 49 segundos, volvió a ser Jesús el que protagonizó una jugada que dejó en una inmejorable posición a Ercilla para marcar, pero tampoco hubo puntería. En la última acción de ataque de los locales, un despeje de Juan Carlos se convirtió en el 0-2 cuando solo quedaba un segundo para el final.