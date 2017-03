El eje de la medular sigue siendo un quebradero de cabeza para Manix Mandiola. Las lesiones y las sanciones están dejando bajo mínimos esta zona del campo. De cara al partido ante el Lealtad del próximo domingo, el cuerpo técnico volverá a encontrarse con un problema. Cusi está lesionado, mientras que Prosi se perderá el partido por lesión.



Si el técnico vasco quiere seguir utilizando el ‘trivote’ deberá ser Carlos Ramos, que regresa después de perderse el choque en Estella por acumulación de amonestaciones, el que juegue más cerca de la defensa con Chevi y Antón por delante.



El asturiano se había convertido en la solución de urgencia ante la lesión de Cusi, ya que en la plantilla no hay un jugador con características similares al santanderino. Mandiola deberá buscar ahora un plan C para el choque en Villaviciosa.



Una de las opciones es adelantar al rumano Popa. Ya lo hizo el sábado ante el Izarra, aunque no pudo sacar conclusiones, ya que las circunstancias del partido lo impidieron. A lo largo de la semana probará las distintas posibilidades para elegir la que más le convenza.



También podría regresar al 4-4-2 con el que ha jugado otros encuentros o incluso a jugar con 5 defensas, con cuatro centrocampistas por delante y un delantero.



El que tampoco estará ante el Lealtad será Adrián, que vio la quinta amarilla en Merkatondoa. Álvaro Montero ha regresado, aunque Mandiola aseguró tras el encuentro que aún no tiene el ritmo de competición necesario. El entrenador blanquinegro confía en que su estado físico vaya mejorando durante la semana.

LA JORNADA

El Burgos CF sigue manteniendo la distancia con respecto a la zona de descenso y la posición de play out. Los resultados de sus oponente directos hicieron que perdiera un puesto en la tabla clasificatoaia y ahora es decimotercero. Tiene un colchón de 4 puntos con respecto al Mutilvera (play out) y 6 con las posiciones de descenso. No obstante, el Palencia tiene un partido menos y jugará el miércoles en Ferrol.Si gana, se situaría por delante del Mutlvera y sumaría 31 puntos, 3 menos que los burgalesistas.



Los equipos de la zona baja siguen apretando los dientes y la clasificación está en un pañuelo.El Burgos no se puede descuidar y necesita sumar en el choque ante el Lealtad si no quiere que sus perseguidores reconten la distancia.



La teoría de Mandiola se cumple y el entrenador de Eibar ya advirtió hace meses que el sufrimiento iría de la manos de la escuadra blanquinegra hasta el final de la campaña. El lastre del mal comienzo liguero hace que la situación siga siendo delicada, aunque mucho mejor que la del inicio del año.



Los blanquinegros deben mantener la guardia alta en este tramo final de la campaña y los 45 puntos siguen siendo el objetivo que persiguen para cerrar un curso que comenzó con mal pie.