El Promesas, a dejar atrás su mala racha

El Caja Rural Burgos Promesas necesita acabar con la racha negativa que atraviesa. Ha ganado 1 de los últimos 10 partidos y necesita, por muchos motivos, un resultado positivo. No lo tendrá fácil, ya que visita Lo Dominicos (16,30 horas), el terreno de juego de La Virgen del Camino, un conjunto que se encuentra en la zona media de la tabla y que crece cuando juega en su estadio.

El conjunto naranja sabe de la dificultad del partido y deberá adaptarse a las circunstancias de la mejor manera posible, ya que será un choque especial. El terreno de juego leonés está habitualmente en malas condiciones, a lo que hay que añadir un oponente que hace del juego directo su principal arma y que lleva los partidos al terreno físico, donde suele superar a su oponentes. El conjunto burgalés asegura estar preparado para el reto y Pedro Pascual, entrenador del conjunto de Castañares confía en que los suyos vuelvan a mostrar su mejor nivel.

«Nos tenemos que aclimatar a las circunstancias. No va a ser un partido fácil, pero necesitamos puntuar para coger confianza de cara a los próximos encuentros (Villaralbo, Numancia B y Villamuriel). Debemos estar muy concentrados porque sabemos el juego que ellos despliegan. Supongo que el campo no estará para florituras, por lo que si nosotros tenemos que pegar pelotazos lo haremos. Ahora debemos ser resultadistas», comenta.

El Promesas está preparado para afrontar un choque duro, ante un rival con una importante fortaleza que no se va a complicar y va a buscar el área naranja desde cualquier posición.

Al cuerpo técnico del Caja Rural no podrá contar con Soto, que se está recuperando de una lesión muscular. Manza, Varo y Lanas siguen siendo baja.