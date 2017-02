El Promesas quiere más

El Caja Rural Burgos Promesas afronta esta tarde un importante encuentro en tierras palentinas. Visita el feudo del Villamuriel (16,00 horas), uno de sus rivales directos que tiene un punto más en la tabla y que llega a la cita con el mismo objetivo que los burgaleses: lograr un triunfo que le permita coger oxígeno en la clasificación.

El conjunto burgalés está en plena racha positiva. Dos triunfos consecutivos han mejorado su situación y, aunque sigue en puestos de descenso, se encuentra a un punto de la salvación. El 6-0 que los naranjas le endosaron al Villaralbo ha supuesto una inyección de moral que debe notarse en los próximos encuentros.

El de hoy será un choque «diferente», ante un rival «más competitivo» y que tiene las ideas muy claras sobre todo en su feudo. «Ellos no se complican atrás. Tienen jugadores muy trabajadores arriba que no paran de correr, mientras que cuentan con un mediocentro que es el pilar de su juego», explica Pedro Pascual, entrenador del Promesas.

El técnico local volverá a apostar por la defensa de 5, un sistema que les está dando buenos resultados en los últimos encuentros. Asimismo, la llegada de Diego Abad y Raúl Rodrigo también ha permitido que el conjunto de Castañares dé un paso hacia adelante. Los 3 puntos que hoy habrá en juego son muy importantes y el Caja Rural confía en que pueda salir a la luz su mejor versión.

«Tenemos que mantener la solidez defensiva. Si estamos serios y no les concedemos ocasiones tendremos opciones de conseguir el triunfo. Habrá que buscar la velocidad por banda y las contras. Debemos hacer un partido similar al de La Virgen del Camino», explica.

Enrique Cerezo causará baja por sanción, mientras que Pekas tampoco estará entre los convocados por una rotura de fibras de la que se sigue recuperando. El resto de los futbolistas estarán a disposición del cuerpo técnico.